Apple premier vendeur de smartphones pour Q4 2020.

Bonne nouvelle pour Apple, fabricant américain de smartphones, le quatrième trimestre 2020 lui a permis de passer en tête des ventes de smartphone. Ainsi, la marque à la pomme récupère la première place sur le marché du smartphone. Une première place qu’il n’avait plus eue depuis 4 ans.

Certains acteurs du marché de la téléphonie misent beaucoup sur la 5G. Que ce soit les fabricants de smartphones, mais aussi les autres acteurs comme l’automobile, les Smart Cities… Et jusqu’à présent, Apple a su pleinement profiter de l’arrivée de la 5G.

En effet, Apple a été le dernier constructeur de smartphone à proposer un téléphone doté de 5G. Ainsi, alors que Samsung, Huawei et les autres proposent depuis plus d’un an des modèles de smartphone 5G, Apple n’a sorti que son iPhone 12 5G que fin de l’année 2020.

Toutefois, comme l’espéraient les acteurs du marché, cela a permis à la marque de booster ses ventes d’iPhone. Une sortie qui coïncidait avec l’arrivée des offres 5G auprès des opérateurs américains. Il faut dire que le marché américain est le marché ou Apple a le plus d’adeptes.

Dès lors, bon nombre d’utilisateurs d’iPhone ont préféré attendre l’arrivée d’un iPhone 5G avant de remplacer leur ancien iPhone.

Presque 80 millions d’iPhone vendus !

Les chiffres ont été fournis par Gartner qui déclare qu’Apple a vendu 79,9 millions d’iPhone durant les trois derniers mois de 2020. Ce qui représente pour la marque une augmentation de 14,9 pour cent par rapport à la même période en 2019.

Samsung pour sa part ayant vendu 62,1 millions d’unités avec une baisse de 11.8% se voit donc perdre sa première place pour Q4 2020.

Une bonne nouvelle donc pour Apple qui arrive notamment avec l’iPhone 12 5G qui a été l’acteur majeur de cette hausse. D’autant qu’actuellement le marché du smartphone est de nouveau en régression avec une baisse des ventes de smartphone de l’ordre de 5,4%.

Une baisse des ventes qui est liée à différents facteurs. Parmi ces facteurs, le fait que les utilisateurs vont plus longtemps avec leur smartphone, la raison étant que les évolutions ne sont plus très significatives d’un modèle à l’autre. En outre, le pouvoir d’achat des clients reste fébrile et ceux-ci vu la problématique du Covid, préfèrent également rester prudents en matière de dépenses.