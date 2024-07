Découvrez la Balance Familiale TANITA BC-333LE : Analyse et Performances

L’arrivée de la balance familiale TANITA BC-333LE marque une nouvelle avancée pour le suivi de la santé domestique. Cette balance connectée offre une gamme étendue de mesures corporelles pour tous les membres de la famille, dès l’âge de 5 ans.

TANITA, pionnière de la technologie japonaise de l’analyse corporelle, continue d’étoffer son catalogue avec des produits de haute précision, répondant aux besoins croissants des utilisateurs.

Une Balance Connectée pour Toute la Famille

La balance familiale TANITA BC-333LE propose une analyse corporelle complète. Elle mesure le poids, l’IMC, la masse graisseuse, la masse musculaire et d’autres indicateurs de santé. Adaptée aux enfants dès l’âge de 5 ans, elle fournit des données précises pour tous les membres de la famille.

Technologie et Précision : Les Atouts de TANITA

TANITA se distingue par la précision et la fiabilité de ses produits. La BC-333LE offre une précision de 50g pour les poids inférieurs à 100kg et de 100g au-delà. Cette balance intègre également une connectivité avancée, permettant la synchronisation avec l’application MyTANITA pour un suivi détaillé et personnalisé de la santé de chaque utilisateur.

Caractéristiques Techniques de la BC-333LE

La BC-333LE fournit une multitude de mesures corporelles, telles que le pourcentage de graisse corporelle, la masse osseuse, la qualité musculaire, le taux de graisse viscérale, et le taux métabolique de base. La capacité maximale de poids est de 150 kg, et elle fonctionne avec des piles AA. Les données peuvent être consultées sur une interface intuitive via l’application dédiée.

Date de Sortie et Prix

La balance familiale TANITA BC-333LE est déjà disponible à l’achat au prix de 123,96€.

Récapitulatif Technique