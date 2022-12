FRITZ!Repeater 3000 AX, le nouveau répéteur Wi-Fi d’AVM !

Le constructeur allemand dévoile son nouveau répéteur FRITZ!Repeater 3000 AX. Un nouveau venu dans sa gamme de solutions grand public qui intègre du Mesh Wi-Fi avec du Wi-Fi 6.

Dans ce monde sans fil qui est le nôtre, il n’est normalement plus nécessaire de vous présenter la marque AVM et sa gamme FRITZ!. Une gamme qui se compose de modem, de routeur et de répéteur Wi-Fi grand public. C’est dans cette dernière catégorie que la marque revient cette fois avec un nouveau produit.

FRITZ!Repeater 3000 AX, un design familier, mais une technologie dernier cri.

Avec ce nouveau FRITZ!Repeater 3000 AX, AVM veut une fois de plus proposer une solution qui permettra à l’utilisateur d’élargir la portée du signal Wi-Fi de sa box ou de son routeur. De fait, ce nouveau venu entre dans la catégorie des « répéteurs Wi-Fi ».

Niveau design, il reprend les mêmes codes que les modèles précédents, à savoir, une sorte de colonne verticale avec un pied en triangle. On lui trouve en façade un bouton et des voyants qui vous donneront le statut de l’appareil et de la qualité du réseau.

Mesh, Wi-Fi 6 et solution tribande.

Pour répondre aux nouvelles normes du marché, AVM a équipé ce nouveau FRITZ!Repeater 3000 AX d’une solution tribande à savoir 2 bandes de 5GHz dont une sera dédiée à l’association au routeur principal ou à la box et une bande 2.4GHz. AVM annonce une vitesse cumulée pouvant atteindre un débit de données jusqu’à 4 200 Mbit/s. 2 400 et 1 200 Mbit/s sur 5 GHz et 600 Mbit/s sur 2,4 GHz (largeur de bande de canal de 80 MHz, 160 MHz étant également pris en charge dans la bande 5 GHz)

On notera le support du Wi-Fi 6, mais pas du Wi-Fi 6E, il est en outre doté de 2 ports LAN gigabit. Niveau sécurité sans fil, vous pourrez vous appuyer sur du Wi-Fi WPA3 pour le cryptage. Enfin, pour ce qui est de son installation, AVM annonce une configuration simple à l’aide d’un seul bouton. Enfin, dernier point, le répéteur est également compatible avec tous les produits intégrants du MESH.

Prix et Disponibilité.

Disponible dès maintenant dans les différents pays d’Europe au prix de 189 EUR.