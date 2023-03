La FRITZ!Box 5690 Pro proposera du Wi-Fi 7 !

AVM annonce sa présence au MWC 2023 avec sa FRITZ!Box 5690 Pro, un nouveau routeur domestique destiné à tous les abonnés internet de la fibre et du xDSL haut débit. Et ce notamment avec l’arrivée du Wi-Fi 7.

AVM vient de nous faire savoir qu’à l’occasion du MWC 2023 (Mobile World Congress) qui se tiendra à Barcelone la semaine prochaine, que plusieurs produits seront annoncés. Des produits qui proposeront des débits en matière de connectivité sans fil impressionnants. Et ce notamment avec la présence du Wi-Fi 7.

FRITZ!Box 5690 Pro, Wi-Fi 7, Mesh, et du Gigabit via les ondes.

De fait, alors que la semaine prochaine se tiendra la grand-messe du smartphone et des technologies à Barcelone, le constructeur allemand nous annonce déjà la couleur et l’arrivée de plusieurs produits. Dans cet article nous allons avant tout vous parler de la nouvelle FRITZ!Box 5690 Pro.

Cette nouvelle venue est destinée à tous les utilisateurs qui ont une connexion internet fibre et qui veulent profiter des débits de leur ligne. Ainsi, La FRITZ!Box 5690 Pro peut transmettre des débits de données de plusieurs Gbit/s via les trois bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et, pour la première fois, 6 GHz. De fait, le constructeur allemand annonce bien que la norme ne soit pas encore vraiment ratifiée par la Wi-Fi Alliance, la présence de la nouvelle norme Wi-Fi 7.

Comme souligné dans le sous-titre, le routeur FRITZ!Box 5690 Pro est également en mesure de supporter le Mesh de manière à générer un réseau Wi-Fi uniforme et transparent pour l’utilisateur qui passera d’un point d’accès Wi-Fi à un autre sans qu’il s’en rende compte. Ce nouveau routeur domestique Wi-Fi propose en plus le support du DECT ULE, il prend également en charge la norme sans fil Zigbee et est prêt pour la prochaine norme Matter.

Connectique toujours bien fournie.

On notera également au passage la présence d’un port LAN 2,5 gigabits et de quatre ports LAN gigabits. Enfin, toujours présent des ports USB qui pourront être utilisé pour venir brancher une imprimante ou un disque dur et les rendre disponible dans le réseau.