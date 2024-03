FRITZ!Powerline 1240 AX, la fusion du CPL et du Wi-Fi 6.

AVM annonce le lancement de FRITZ!Powerline 1240 AX, des boitiers CPL qui intègrent non seulement la dernière norme CPL du marché, mais également du Wi-Fi 6 pour surfer sans fil plus rapidement.

AVM est un mastodonte sur le segment des produits réseau grand public. Si la marque est notamment connue pour sa FRITZ!Box, la marque propose aussi toute une gamme de produits réseaux Wi-Fi et CPL. C’est un nouveau produit associant les deux technologies que propose AVM.

FRITZ!Powerline 1240 AX, le top du CPL associé à du Wi-Fi 6.

Avec ce nouveau pack de modules associant CPL et Wi-Fi, le FRITZ!Powerline 1240 AX prend en charge le Wi-Fi 6 dans le spectre 2,4 GHz jusqu’à 600 Mbit/s. Ajoutez à cela avec la technologie Powerline, une vitesse sur le câblage électrique jusqu’à 1 200 Mbit/s. Et vous allez être en mesure de fournir au travers des câbles électriques de la maison ou de l’appartement une vitesse similaire à celle du câble Ethernet. En plus, si au bout vous pouvez bénéficier du Wi-Fi 6 pour votre smartphone ou votre ordinateur, le tour est joué.

A relire : FRITZ!Box 5690 Pro, AVM lance sa nouvelle FRITZ!Box Tri-bande lors du MWC 2024. Bonne nouvelle pour les amoureux de la FRITZ!Box, la FRITZ!Box 5690 Pro sera présentée lors du MWC de Barcelone qui ouvrira ses portes d’ici une semaine. Une nouvelle box doté de Wi-Fi…

Le pack FRITZ!Powerline 1240 AX se compose en effet de deux boitiers CPL dont un équipé du Wi-Fi 6 avec une solution Wi-Fi Mesh et du MIMO 2×2. On notera également la présence de la fonction WPS et le support du WPA3. Notons au passage que les boitiers sont également dotés de port Ethernet ce qui permettra au boitier déporté de venir se brancher à nouveau sur un réseau Ethernet comme si celui-ci n’avait été qu’un câble réseau Gigabit.

Performant pour tous les usages.

AVM assure que ce nouveau pack FRITZ!Powerline 1240 AX est en mesure de supporter des usages gourmands en bande passante comme les applications gourmandes en données telles que le streaming en HD ou les jeux en ligne.

En outre le constructeur annonce une installation et une configuration des plus simples. Le tout dans un boitier d’une taille de 71 x 147.5 x 32.5 mm pour un poids de 210 grammes.

Prix et Disponibilité.

Comptez environ 150€ pour le pack FRITZ!Powerline 1240 AX qui comprend un module CPL et un module CPL/Wi-Fi.