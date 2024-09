FRITZ!OS 8 : Améliorations pour un réseau domestique plus simple et plus pratique

FRITZ!OS 8 est désormais disponible, apportant plus de 60 mises à jour pour améliorer l’utilisation des appareils connectés au sein des réseaux domestiques. Cette nouvelle version vise à simplifier l’expérience des utilisateurs et à offrir plus de fonctionnalités pour mieux gérer et protéger les connexions.

Présentation d’AVM AVM, l’entreprise derrière les solutions FRITZ!, est un acteur majeur dans le domaine des équipements de réseau domestique. Connu pour ses FRITZ!Box et autres produits, AVM s’efforce de fournir des solutions adaptées aux besoins quotidiens de gestion des réseaux domestiques.

Nouvelles fonctionnalités de gestion des appareils

Avec FRITZ!OS 8, les utilisateurs peuvent profiter d’une meilleure gestion des appareils connectés. Le logiciel permet d’identifier plus facilement les différents dispositifs reliés au réseau et de mieux contrôler les accès. Cette fonctionnalité est conçue pour offrir plus de clarté et une vision d’ensemble sur l’état du réseau.

Interface utilisateur améliorée

L’une des principales nouveautés de FRITZ!OS 8 est une refonte de l’interface utilisateur. Celle-ci est désormais plus intuitive et facilite l’accès aux paramètres du réseau. Les utilisateurs peuvent naviguer plus facilement à travers les différentes options et configurer leur réseau sans avoir besoin de compétences techniques avancées.

Sécurité du réseau renforcée

La sécurité fait également partie des priorités de cette mise à jour. FRITZ!OS 8 inclut des améliorations pour renforcer la protection des données personnelles. Le logiciel intègre des correctifs réguliers et des fonctionnalités de sécurité destinées à protéger les réseaux domestiques contre les cybermenaces.

Optimisation du Wi-Fi

Enfin, FRITZ!OS 8 introduit des optimisations pour la gestion des réseaux Wi-Fi. Les utilisateurs peuvent bénéficier d’une répartition plus efficace du trafic entre les différentes bandes de fréquence, ce qui peut améliorer la stabilité de la connexion, notamment dans les foyers avec plusieurs appareils connectés.

Récapitulatif technique

Plus de 60 mises à jour et améliorations.

et améliorations. Nouvelle interface utilisateur plus intuitive.

Meilleure gestion des appareils connectés.

Sécurité renforcée avec des mises à jour fréquentes.

Optimisation des bandes de fréquence pour une connexion Wi-Fi plus stable.

