IFA 2024 : FRITZ!Box 6860 5G, Une nouvelle option pour l’accès internet domestique

A l’occasion de l’IFA 2024,’AVM FRITZ!Box 6860 5G introduit un nouveau routeur conçu pour fournir un accès internet rapide et stable via la 5G. Ce modèle est destiné aux utilisateurs à la recherche de solutions d’accès sans fil fixe pour leur domicile.

Basée à Berlin, AVM développe des solutions de télécommunications depuis plusieurs décennies. La marque élargit régulièrement son offre de produits, incluant des routeurs capables de répondre aux besoins actuels de connectivité.

Un routeur compatible 5G et LTE

La FRITZ!Box 6860 5G prend en charge les réseaux 5G, avec compatibilité NSA (non-standalone) et SA (standalone), ainsi que les réseaux LTE. Cette combinaison permet d’atteindre des débits allant jusqu’à 1,3 Gbit/s. Le routeur est donc adapté aux besoins d’utilisation intensive de la bande passante, que ce soit pour le streaming, le télétravail ou les jeux en ligne.

A relire : FRITZ!Box 7690 : Un nouveau modem-routeur xDSL intégrant du Wi-Fi 7. AVM introduit son nouveau modèle, la FRITZ!Box 7690, destinée à améliorer les performances des connexions DSL en étant le plus compatible possible avec les opérateurs télécom et en offrant du Wi-Fi 7,…

Un réseau Wi-Fi Mesh basé sur la norme Wi-Fi 6

Le routeur propose également un réseau Wi-Fi Mesh, basé sur la norme Wi-Fi 6, capable de fournir des vitesses allant jusqu’à 3 Gbit/s. Cette technologie permet de maintenir une couverture stable et rapide dans toute la maison. Le Wi-Fi Mesh répartit le signal de manière optimale, ce qui est utile dans les espaces où plusieurs appareils sont connectés simultanément.

Téléphonie et gestion des appareils connectés

En plus de ses fonctionnalités internet, la FRITZ!Box 6860 5G intègre une base DECT pour la gestion des téléphones sans fil et propose des fonctions de Smart Home pour contrôler différents appareils connectés dans la maison. Le routeur prend également en charge la téléphonie via la VoLTE (Voice over LTE) et la Voice over New Radio, améliorant ainsi la qualité des appels.

Un design compact et flexible

La FRITZ!Box 6860 5G dispose d’un design compact, avec une alimentation via Power over Ethernet (PoE), ce qui facilite son installation. Il peut être placé sur un mur, à proximité d’une fenêtre, ou même à l’extérieur si nécessaire, offrant ainsi une flexibilité d’installation qui peut améliorer la réception du signal 5G et la couverture Wi-Fi.

Récapitulatif technique

Compatibilité réseau : 5G (NSA, SA) et LTE

: 5G (NSA, SA) et LTE Débit maximal en 5G : Jusqu’à 1,3 Gbit/s

: Jusqu’à 1,3 Gbit/s Technologie Wi-Fi : Mesh Wi-Fi 6 avec un débit jusqu’à 3 Gbit/s

: Mesh Wi-Fi 6 avec un débit jusqu’à 3 Gbit/s Base DECT : Intégrée pour la téléphonie sans fil et la gestion des appareils Smart Home

: Intégrée pour la téléphonie sans fil et la gestion des appareils Smart Home VoLTE et Voice over New Radio : Prise en charge de la téléphonie sur réseaux LTE et 5G

: Prise en charge de la téléphonie sur réseaux LTE et 5G Alimentation : Power over Ethernet (PoE)

: Power over Ethernet (PoE) Installation : Design compact, installation murale ou extérieure possible

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.