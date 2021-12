Nouvelle FRITZ!Box 4060 tri-bande sans fil avec le Wi-Fi 6.

Avec la FRITZ!Box 4060, AVM présente la première box Internet tri-bande sans fil avec le Wi-Fi 6. Le constructeur AVM sort ainsi sa nouvelle arme en matière de solution domestique.

Alors, non on ne vous présentera plus AVM et sa FRITZ!Box ! La marque a largement fait l’actualité chez nous avec sa FRITZ!Box pour qu’on vous explique encore d’où vient AVM.

En revanche, on va vous parler de sa toute nouvelle FRITZ!Box 4060. Une nouvelle solution Wi-Fi pour la maison qui comme d’hab crée l’intérêt en tout cas sur le papier.

FRITZ!Box 4060 tri-bande et Wi-Fi 6, un minimum de nos jours !

AVM a décidé de mettre le paquet sur sa nouvelle FRITZ!Box 4060. Ainsi cette dernière qui se présente sous la forme d’un rectangle qui se dépose verticalement. Un boitier qui est équipé d’une solution tri-bande et qui embarque pas moins de 12 antennes internes réparties sous une solution de trois antennes radio 4 x 4 MU-MIMO.

Le tout en Wi-Fi 6 et intégrant une formule jusqu’à 2400 Mbit/s + 2400 Mbit/s sur 5 GHz et jusqu’à 1200 Mbit/s sur 2,4 GHz. Soit un total cumulé de 6000Mbit/s au travers des ondes Wi-Fi.

Par ailleurs, cette nouvelle box d’AVM est également compatible Mesh et permettra d’une simple pression de bouton d’associer d’autres appareils Wi-Fi mesh du constructeur.

Connectique bien fournie.

Niveau connectique, la FRITZ!Box 4060 est par ailleurs dotée d’un port WAN 2.5Gbit et de 3 ports gigabit Ethernet. Présent également, un port USB 3.0 qui pourra servir pour accueillir une imprimante ou un NAS qui pourront être mis en réseau. On notera également la possibilité de faire station de base DECT pour six téléphones.

Comme pour les autres produits de la marque cette nouvelle FRITZ!Box 4060 tri-bande peut également être configuré depuis un smartphone avec l’application pour smartphone qui lui est consacrée.

On retrouve également différentes fonctions comme le contrôle parental, gestion du QoS, mise en place d’un réseau Wi-Fi invité et bien d’autres.

Prix et Disponibilité.

Cette nouvelle FRITZ!Box 4060 tri-bande est disponible dès à présent au prix indicatif de 259 euros.