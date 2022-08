OnePlus 10T 5G maintenant disponible en Europe.

Dévoilé début du mois, le OnePlus 10T 5G, le nouveau « flagship » de la marque OnePlus est désormais commercialisé en Europe. Une bonne nouvelle pour tous les adeptes de la marque. À noter que ce nouveau venu propose un prix bien moindre que la concurrence. De quoi séduire des consommateurs plus proches de leur budget en cette période de crise.

La marque OnePlus a su créer son intérêt auprès du grand public et des plus passionnés de smartphone. Il est vrai que depuis son « OnePlus One », la marque a fait pas mal de chemin. Et ce dernier semble revenir à ses origines, soit devenir un flagship killer en matière de prix.

OnePlus 10T 5G, petit rappel.

Alors pour ceux qui auraient loupé le lancement de ce début du mois du téléphone, avec le OnePlus 10T 5G on a à faire à un smartphone qui embarque un processeur Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) accompagné d’un processeur Adreno 730. Niveau mémoire, One Plus a opté des configurations 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 12 Go RAM, 256 Go 16 Go RAM. Pour ce qui est de la taille d’écran, ce nouveau venu embarque un écran Fluid AMOLED de 6.7 pouces.

Pour ce qui est de faire des photos, vous pourrez compter sur une solution avec un triple capteur arrière de 50 MP, 8MP et 2MP. La batterie quant à elle est une batterie Li-Polymère d’une capacité de 4800 mAh. La recharge de la batterie se fera via un port USB-C et une solution Fast charge de 150W. Pour ce qui est de sa connectivité, le OnePlus 10T 5G n’est pas en reste avec de la 5G, du Wi-Fi 6 double bande, du Bluetooth 5.2 et du NFC.

Enfin, cerise sur le gâteau pour son lancement en Europe, les commandes passées via OnePlus.com bénéficient d’une offre limitée consistant en une paire gratuite de OnePlus Buds Pro, les derniers écouteurs intra auriculaires de type True Wireless.

Prix et Disponibilité.

Le OnePlus 10T 5G en version 8 Go/128 Go couleur Moonstone Black/jade Green est proposé au prix de 699€. La version 16 Go/256 Go est quant à elle proposée au prix de 799€.