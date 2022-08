Fitbit Sense 2, la nouvelle montre connectée santé.

Fitbit acteur majeur dans le secteur des objets connectés lance sa Fitbit Sense 2, une montre connectée qui vous apprends à mieux gérer votre stress et votre sommeil.

Fitbit fait partie des entreprises qui a su très vite prendre le train en marche dans le secteur de ce que certains appellent les « wearables » ou si vous préférez en bon français les « objets connectés qui se portent ». Ce secteur fait référence notamment aux montres connectées qui sont un des wearables les plus connus. Pour cette rentrée scolaire 2022, la marque présentait sa nouvelle montre.

Fitbit Sense 2, quoi de plus et que fait-elle ?

Cette nouvelle venue au catalogue de la marque offre un premier atout indéniable en matière de santé. Elle est la montre connectée la plus avancée pour la santé et le fitness avec un nouveau capteur EDA continu qui permet de détecter le stress. De fait, le capteur Body Response, le premier du genre, surveille en permanence l’activité électrodermique (cEDA).

« Le capteur analyse en permanence votre fréquence cardiaque, la variabilité de votre fréquence cardiaque et la température de votre peau pour vous aider à comprendre quand votre corps montre des signes de stress ».

Nous confie la marque.

Cela se traduit par des notifications qui s’accompagnent de conseil qui par exemple vous indique votre humeur ou vous invite à faire une séance de respiration guidée ou de pleine conscience. En outre, à l’achat de la montre, la marque Fitbit offre un abonnement de 6 mois à son service en ligne Fitbit Premium. Bien sûr la montre propose aussi d’autres fonctions standards comme la gestion de son sommeil, suivi de la SpO2 (taux d’oxygénation dans le sang), le suivi cardiaque, la fréquence cardiaque au repos. Elle est également dotée d’un capteur de température cutanée et elle propose un suivi de la glycémie depuis son application.

Des fonctionnalités autres que la santé.

Si la Fitbit Sense 2 est très clairement orientée vers la santé, elle propose aussi d’autres fonctionnalités plus communes. Ainsi grâce à l’association Bluetooth avec le smartphone, la montre propose différentes fonctions comme la notification de message ou d’appel vocal, elle est également compatible avec l’assistant connecté Alexa, Google Maps Fitbit Pay ou encore Google Wallet pour ceux qui voudront faire des paiements avec leur montre.

Enfin, pour ce qui est du design, Fitbit est resté dans le même style pour cette Fitbit Sense 2 à savoir une montre avec un cadran carré à coins arrondis. Détail intéressant, la montre est encore un peu plus fine et plus légère que les versions antérieures. Le bracelet est interchangeable et à ce propos la marque propose des bracelets en silicone, mais aussi en cuir noir type « Brother Vellies » ou « Horween ». Elle propose même une version cuir vegan lin.

Prix et Disponibilité.

La montre connectée Fitbit Sense 2 est d’ores et déjà disponible au prix de 299.95€. Elle est disponible en Gris foncé/aluminium graphite, Blanc lunaire/aluminium platine ou Bleu brumeux/aluminium or pâle.