CC400W : la nouvelle caméra de surveillance intelligente de Synology

Synology étoffe son catalogue avec la CC400W, une caméra de surveillance intelligente conçue pour les particuliers et les entreprises. Ce modèle se distingue par une intégration avancée avec les solutions de gestion de vidéosurveillance de la marque, offrant une sécurité renforcée et une gestion simplifiée des enregistrements.

La marque Synology, reconnue pour ses NAS et solutions de stockage réseau, s’attaque au marché de la vidéosurveillance avec une approche basée sur l’intégration logicielle. La CC400W illustre cette stratégie en combinant un matériel robuste avec un logiciel optimisé, garantissant une expérience utilisateur fluide et performante.

Une caméra optimisée pour l’écosystème Synology

La CC400W s’intègre parfaitement aux NAS Synology via Surveillance Station, la solution de vidéosurveillance maison. Cela permet un stockage et une gestion centralisée des vidéos, sans dépendre de services cloud tiers. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un contrôle total sur leurs enregistrements et d’une sécurité renforcée des données.

Une qualité d’image haute définition

Dotée d’un capteur 4MP avec une résolution 2K QHD, la CC400W offre des images détaillées, idéales pour l’identification de visages ou de plaques d’immatriculation. Grâce à son HDR et sa gestion avancée des conditions de luminosité, la caméra assure une bonne visibilité, même en contre-jour ou en faible éclairage.

Vision nocturne et détection intelligente

Avec son mode infrarouge jusqu’à 30 mètres, la CC400W garantit une surveillance efficace de jour comme de nuit. Elle embarque aussi un système de détection intelligente basé sur l’IA, capable de différencier une personne d’un simple mouvement (comme une branche d’arbre). Cette technologie réduit considérablement les fausses alertes.

Une connectivité sans fil performante

La caméra est équipée du Wi-Fi 6, assurant une connexion stable et rapide, même dans des environnements réseau saturés. Pour plus de flexibilité, elle prend également en charge l’Ethernet PoE, permettant une alimentation et une transmission des données via un seul câble.

Installation et configuration simplifiées

La CC400W a été pensée pour une installation rapide. Grâce à l’application Synology DS Cam, l’utilisateur peut configurer la caméra en quelques minutes. L’interface intuitive permet un accès en temps réel aux flux vidéo, aux enregistrements et aux alertes, directement depuis un smartphone ou un PC.

Récapitulatif technique

Capteur : 4MP (2K QHD)

: 4MP (2K QHD) Résolution : 2560 × 1440 pixels

: 2560 × 1440 pixels Technologie HDR : Oui

: Oui Vision nocturne : Infrarouge jusqu’à 30 mètres

: Infrarouge jusqu’à 30 mètres Détection IA : Analyse des mouvements et reconnaissance des formes

: Analyse des mouvements et reconnaissance des formes Connectivité : Wi-Fi 6, Ethernet PoE

: Wi-Fi 6, Ethernet PoE Stockage : Compatible NAS Synology via Surveillance Station

: Compatible NAS Synology via Surveillance Station Application mobile : Synology DS Cam

