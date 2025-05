Somfy Outdoor Camera 2 : la nouvelle caméra de surveillance extérieure connectée fait son entrée

Sur un marché de la sécurité résidentielle en pleine effervescence, Somfy renforce sa présence avec le lancement de la Somfy Outdoor Camera 2, une caméra de surveillance extérieure conçue pour répondre aux exigences croissantes en matière de protection connectée. Ce nouveau modèle associe performance vidéo, détection intelligente et intégration domotique dans un boîtier robuste et discret.

Déjà bien installée dans le paysage de la maison connectée, Somfy étoffe sa gamme avec cette nouvelle itération de sa caméra extérieure. En misant sur une approche technologique renforcée et une utilisation simplifiée, la marque française confirme sa volonté de démocratiser une sécurité accessible, performante et interopérable avec tout l’écosystème domestique.

Une surveillance extérieure précise grâce à la détection intelligente

La Somfy Outdoor Camera 2 intègre une technologie de détection avancée capable d’analyser les mouvements et de différencier les personnes, les animaux ou les véhicules. L’utilisateur peut ainsi personnaliser les alertes via l’application mobile selon ses besoins : ignorer les chats errants mais être averti de l’entrée d’un véhicule dans l’allée, par exemple. Cette finesse de reconnaissance limite les fausses alertes et augmente la pertinence des notifications.

En cas d’intrusion confirmée, la caméra peut activer une sirène puissante de 110 dB, et si elle est reliée à un luminaire existant, celui-ci s’allumera pour dissuader les intrus. Somfy renforce ici l’effet de surprise et maximise l’efficacité de l’alerte visuelle et sonore.

Une qualité vidéo haute définition et accessible sans abonnement

Côté image, la Somfy Outdoor Camera 2 capture des vidéos en Full HD 1080p, avec un angle de 130° et un zoom numérique x8. La vision nocturne permet une surveillance continue jusqu’à 8 mètres. Un plus pour les utilisateurs qui souhaitent garder un œil sur leur extérieur, même en pleine nuit.

Contrairement à d’autres marques, Somfy fait le choix d’un service sans abonnement : chaque détection génère une vidéo téléchargeable et stockée gratuitement pendant 7 jours. Pas de frais supplémentaires, pas de barrière à l’accès à ses propres données : un modèle économique transparent, centré sur l’utilisateur.

Application mobile fluide et sécurité des données

La gestion à distance s’effectue via l’application gratuite Somfy Protect, disponible sur Android et iOS. L’interface permet de consulter le flux vidéo en direct, personnaliser les alertes et accéder à l’historique des événements. L’application, notée 4,4/5 par plus de 56 000 utilisateurs, bénéficie d’une sécurisation AES-256, un chiffrement de haut niveau garantissant la confidentialité des données.

La navigation fluide, les réglages simples et les notifications en temps réel apportent une expérience utilisateur soignée, avec une maîtrise totale des équipements de sécurité à portée de main.

Une caméra au cœur de l’écosystème Somfy

La Somfy Outdoor Camera 2 s’intègre parfaitement dans l’univers connecté de la marque. Elle fonctionne en synergie avec les systèmes d’alarme, visiophones, et la box domotique TaHoma®. Grâce à cette interconnexion, l’utilisateur peut créer des scénarios de sécurité automatisés : fermeture des volets roulants dès détection de mouvement, allumage d’un éclairage, ou encore envoi d’une alerte vers un autre appareil connecté.

Compatible avec Google Assistant™, Amazon Alexa et Siri®, la caméra se pilote aussi par la voix. Autre fonctionnalité remarquable : la commande depuis son véhicule via Android Auto™ ou Apple CarPlay®, permettant par exemple d’activer la surveillance extérieure à l’approche de la maison, sans sortir son smartphone.

Une solution robuste pour la sécurité du quotidien

Pensée pour durer, la caméra affiche une robustesse adaptée aux environnements extérieurs. Elle résiste aux intempéries tout en conservant un design discret. Avec une installation simplifiée et des options de branchement flexibles (notamment à un luminaire), la Somfy Outdoor Camera 2 s’intègre naturellement dans l’environnement résidentiel, sans nécessiter d’infrastructure complexe.

Cette caméra ne vient pas révolutionner le marché mais bien consolider l’offre de Somfy avec un produit complet, fiable et axé sur les usages réels des utilisateurs. Elle traduit l’approche pragmatique de la marque : allier innovation technique et confort quotidien.

Récapitulatif technique

Qualité vidéo : Full HD 1080p avec vision nocturne jusqu’à 8 mètres

Angle de vue : 130°

Zoom : Numérique x8

Sirène intégrée : 110 dB

Détection intelligente : différenciation personnes, animaux, véhicules

Stockage vidéo : 7 jours gratuits sans abonnement

Application mobile : Somfy Protect (iOS/Android), chiffrement AES-256

Compatibilité : Google Assistant™, Amazon Alexa, Siri®, TaHoma®, Android Auto™, Apple CarPlay®

