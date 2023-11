La Nouvelle Carte Mère Mini ITX Colorful CVN B760I Frozen Wi-Fi D5 V20 arrive.

Colorful, une marque renommée dans l’industrie des cartes mères, vient de dévoiler sa dernière création : la carte mère mini ITX Colorful CVN B760I Frozen Wi-Fi D5 V20. Cette mise à jour marque une avancée majeure pour les passionnés d’informatique, offrant un support de pointe pour les processeurs Intel de 14e génération Raptor Lake-S Refresh, ainsi que la compatibilité avec la mémoire DDR5-8000 XMP.

Ainsi, Colorful étoffe sa gamme de carte mère pour ordinateur « de bureau » ou si vous préférez pour votre « tour de gamer ». Une nouvelle carte mère qui promet de nombreuses fonctionnalités.

Colorful CVN B760I Frozen Wi-Fi D5 V20, Des Performances Inégalées ?

La CVN B760I Frozen Wi-Fi D5 V20 de Colorful se démarque par sa configuration VRM 7+1+1 de haute qualité. Cette conception robuste garantit des performances de premier ordre pour les processeurs Intel de 14e génération Raptor Lake-S Refresh, en fournissant une alimentation stable et efficace pour répondre aux besoins des tâches informatiques les plus exigeantes. Que vous soyez un joueur passionné ou que vous travailliez sur des tâches intensives en multitâche, cette carte mère ne vous laissera pas tomber.

Un Refroidissement Optimal

L’un des points forts de la CVN B760I Frozen Wi-Fi D5 V20 réside dans sa conception de refroidissement intelligente. Cette carte mère est équipée d’une couverture en verre dépoli qui non seulement ajoute une touche d’élégance, mais contribue également à maintenir les composants VRM 7+1+1 à des températures optimales. La gestion thermique efficace est essentielle pour prolonger la durée de vie des composants et maximiser les performances de votre PC.

Bien que la carte mère mini ITX ait un facteur de forme plus compact, elle n’en reste pas moins très polyvalente. Elle offre deux emplacements de mémoire DDR5, permettant une capacité totale de mémoire pouvant atteindre 96 Go. De plus, elle propose deux emplacements M.2 2280 NVMe pour le stockage ultra-rapide. Les amateurs de jeux et de contenu multimédia apprécieront également le slot PCIe Gen5 x16, offrant des possibilités d’extension pour les cartes graphiques haut de gamme.

Connectivité Complète

La CVN B760I Frozen Wi-Fi D5 V20 est équipée d’une variété de ports et de connecteurs pour répondre à tous vos besoins en matière de connectivité. Malgré sa taille compacte, elle offre une connectivité USB abondante, avec des ports USB 3.2 Gen 1 Type-A et Type-C en façade, ainsi que des ports USB 2.0. De plus, l’I/O arrière comprend des ports USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 Type-A, et un port USB 3.2 Gen 1 Type-C, offrant une connectivité complète pour tous vos périphériques.

Colorful n’a pas négligé la connectivité réseau et audio. La CVN B760I Frozen Wi-Fi D5 V20 est équipée d’une carte LAN Realtek RTL8125 2,5 GbE, assurant une connexion réseau rapide et stable. De plus, elle intègre le support Intel AX200 Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 pour une connectivité sans fil de pointe. En ce qui concerne l’audio, cette carte mère est équipée d’un CODEC audio haute définition à 5.1 canaux, garantissant une expérience sonore immersive pour le divertissement multimédia.

Prix et Disponibilité.

Le Colorful CVN B760I Frozen Wi-Fi D5 V20 est actuellement en vente au prix de 249 $.