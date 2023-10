ROG MAXIMUS Z790 Formula, la nouvelle carte mère WiFi 7 d’Asus ! Tout dans la puissance !

Avec la ROG MAXIMUS Z790 Formula, Asus dévoile quatre nouvelles cartes mères Intel Z790 avec les ROG Maximus Z790 Apex Encore, ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II, ROG Strix Z790-F Gaming WiFi II. Des cartes mères aux performances dédiées aux gamers et à ceux qui ont besoin d’une connexion WiFi hyper rapide.

Asus est un poids lourd de l’industrie informatique grand public et notamment dans le monde du gaming. Inutile de vous rappeler que la marque a su asseoir une notoriété de constructeur « Premium » dans le monde des cartes mères pour PC de bureau et surtout de gamer. La marque avec sa gamme ROG a su aussi s’imposer depuis quelques années dans le monde du gaming. Nous avons déjà testé plusieurs fois leur produit dans ce domaine. Cette fois la marque met à jour son catalogue produit en intégrant du WiFi 7, la dernière norme de notre technologie sans fil préférée.

ROG MAXIMUS Z790 Formula, Wi-Fi 7 Intel ultrarapide avec antenne ASUS WiFi Q-Antenna.

Alors, ce sont pas moins de quatre modèles de carte mère que nous propose Asus. Des cartes mères qui intègrent toute la dernière génération Intel® Core™ de 14e, 13e et 12e génération pour le socket LGA 1700 et Intel Z790.

Parmi les caractéristiques qui nous intéressent, nous vous parlons bien évidemment de l’intégration du WiFi 7 sur ces cartes mères. Notamment avec l’intégration de sa technologie d’antenne ASUS WiFi Q-Antenna.

Asus nous donne plus d’informations à ce sujet :

« Doté d’une toute nouvelle conception matérielle comprenant à la fois des optimisations du circuit imprimé et de nouveaux connecteurs à broches internes améliorés, il améliore considérablement le débit du signal pour les bandes de 5 GHz et de 6 GHz. Son design simple en une seule étape signifie que les utilisateurs n’ont rien d’autre à faire que de le brancher pour profiter d’une excellente expérience. Comme il s’agit d’une antenne directionnelle, ASUS fournit également aux utilisateurs des outils pratiques dans l’application Armoury Crate pour améliorer la qualité et la portée du signal en ajustant sa position. Direction Finder détecte la force du signal et identifie le positionnement idéal de cette antenne en quelques étapes seulement, tandis que Fast Check offre aux utilisateurs un moyen rapide de vérifier la force du signal et de s’assurer qu’ils obtiennent la meilleure connexion. »

Vous l’avez compris, si jusqu’ici les constructeurs de carte mère se concentraient principalement sur les performances de calcul et les taux de transfert, désormais le WiFi a pris une part importante également. Et pour cause, il est plus facile de connecter son ordinateur (même une tour de gamer) en WiFi à sa box plutôt que d’amener un câble. En outre, avec l’arrivée du WiFi 6, du WiFi 6E et désormais du WiFi 7, les débits proposés par le sans fil a rejoint celui du câble.

Une configuration musclée pour le reste.

Effectivement, pour le reste, Asus n’a pas non plus hésité en proposant pour cette nouvelle gamme de cartes mères, de la mémoire avec DIMM Flex DDR5, un son Surround ROG SupremeFX 7.1, des ports Thunderbolt™ 4, des ports USB-C 10 Gb/s.

Prix et Disponibilité.

La marque n’a pas encore officiellement publié les prix de ces cartes mères et nous renvoie vers ses distributeurs. De notre coté nous avons déjà trouvé des prix selon les modèles sur Amazon. N’hésitez pas à cliquez sur les liens Amazon ci-dessous pour en savoir plus.