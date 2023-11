iOS 17.2 résoudra les problèmes de Wi-Fi de l’iPhone !

Il semblerait qu’Apple ait pris en considération les plaintes de ses utilisateurs concernant les problématiques liées au Wi-Fi depuis le passage à iOS 17 et iOS 17.1. C’est en tout cas ce qu’a confirmé le site iClarified.

De fait, après la sortie d’iOS 17, certains utilisateurs ont commencé à rencontrer des chargements de pages Web lents, une mise en mémoire tampon constante et des interruptions de connexion fréquentes lorsqu’ils étaient en Wi-Fi. Ces problèmes peuvent souvent être résolus en désactivant puis en réactivant le Wi-Fi ; cependant, le correctif n’était que temporaire.

iOS 17.2 la solution aux problèmes de Wi-Fi.

Après avoir reconnu les problèmes liés au Wi-Fi depuis le passage d’iOS 17, Apple a confirmé que la première bêta d’iOS 17.2 contient un correctif pour plusieurs problèmes de Wi-Fi rencontrés par les utilisateurs exécutant iOS 17 et iOS 17.1.

Ainsi, désormais, avec la version bêta d’iOS 17.2 pour les développeurs, Apple affirme que le problème devrait être définitivement résolu. Bien que comme toujours la marque n’a pas été dans le détail concernant la cause des problèmes.

« Suite à vos commentaires, des modifications logicielles ont été apportées à la dernière mise à jour, build 21C5029g, qui ont résolu ce problème. Vous pouvez voir la version logicielle exécutée par votre appareil et rechercher la dernière mise à jour en appuyant sur Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel »

Différents utilisateurs de nos confrères et nos confrères du site iClarified ont donc testé cette nouvelle première bêta d’iOS 17.2. Et les résultats semblent plutôt positif selon leurs dires.

« Jusqu’à présent, nous avons remarqué une amélioration des performances Wi-Fi ; cependant, il n’est toujours pas certain que tous les problèmes aient été complètement résolus. »

A ce sujet, nos confrères invitent toutes personnes ayant un iPhone sous iOS 17 et plus de se manifester si après la mise à jour leur problème lié au Wi-Fi est toujours présent ou non.

Si vous êtes intéressé par cette mise à jour, voici le lien pour télécharger la version iOS 17.2 beta (21C5029g).

iOS 17.2 Final, pour le mois de décembre.

Pour rappel, la version final d’iOS 17.2 est annoncée d’ici la fin de l’année, pour le mois de décembre.