Les écouteurs PlayStation Pulse Explore sortiront le 6 décembre.

Bonne nouvelle pour tous les gamers, Sony a enfin annoncé une date de sortie pour ses écouteurs sans fil PlayStation Pulse Explore, ainsi que pour le casque Pulse Elite. Date de sortie pour les écouteurs Pulse Explore : à partir du 6 décembre 2023.

Voilà quelques temps maintenant, Sony annoncait des nouveaux accessoires pour sa PlayStation 5 et non des moindres. Un casque audio type supra-auriculaire et des écouteurs de type True Wireless. Le tout dans un design époustouflant et en accord avec la Playstation 5.

écouteurs PlayStation Pulse Explore, de l’audio 3D dans vos oreilles.

Pour rappel, ces nouveaux écouteurs de Sony les PlayStation Pulse Explore annonce quelques fonctions intéressantes comme notamment l’audio 3D. A noter que pour pouvoir les utiliser et les connecter à votre PlayStation 5, il vous faudra passer par un adaptateur USB a venir connecter sur la console.

Cet adaptateur permettra à la console et aux écouteurs de communiquer entre eux et de faire transférer le son sans aucune perte de qualité audio tout en réduisant la latence entre les deux dispositifs. Il reste encore à déterminer si ce dongle sera nécessaire avec la version sans lecteur de disque plus fine de la PS5, qui sera lancée cet automne, ou si la technologie sera intégrée, à l’image du PlayStation Portal. Un point sur lequel nous n’avons pas encore de retour.

Prix et Disponibilité.

Ainsi, Sony a décidé d’arrêter le suspense quant à la sortie de ses écouteurs et de leur prix. En effet, le constructeur japonais a annoncé officiellement que la date de sortie des écouteurs est prévue pour le 6 décembre (la saint Nicolas chez nous !!! ). Bien évidemment, il sera possible de précommander les écouteurs PlayStation Pulse Explore quelques jours plus tôt via son site internet. La date annoncée est le 9 novembre dans des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et d’autres pays européens.

Pour ce qui est du prix, Sony annonce un prix officiel de 199,99 $.

Avec ces nouvelles informations, il est clair que Sony compte bien profiter de la période de Nöel et des cadeaux pour booster ses ventes dans son segment gaming avec sa PlayStation 5. Une date de sortie qui pourrait permettre aux plus geeks de se faire plaisir en ayant chez eux « LA TOTALE » qui comprendrait donc la console de jeu dernier cri de Sony et les accessoires qui vont avec.

Seul regret, la sortie se fera après le Black Friday. C’est dommage car qui sait, on aurait peut-être eu droit à des belles surprises.