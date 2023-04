ChatGPT : il installe le Wi-Fi chez vous ?

ChatGPT est le grand sujet du moment et pour cause, certains voient la puissance de cette IA comme une possibilité que certains métiers disparaissent. Dès lors, nous avons voulu tester les « compétences » de l’IA en matière de Wi-Fi.

Alors, nous nous sommes posé la question suivante : Et si ChatGPT pouvait remplacer un IT ou pour le moins assister un utilisateur lambda sur le déploiement d’un réseau Wi-Fi chez lui. Nous sommes partis avec une question simple pour ChatGPT, l’idée n’étant pas d’entrer dans une configuration poussée. Et donc voici notre question et voici ce que nous a donné comme informations ChatGPT.

ChatGPT, comment installer du Wi-Fi dans une maison de 100m² sur deux étages avec une box opérateur ?

Si vous souhaitez installer du Wi-Fi dans une maison de 100m² sur deux étages avec une box opérateur, voici les étapes à suivre :

Vérifiez la couverture Wi-Fi de votre box opérateur : avant de commencer l’installation, il est important de vérifier la couverture Wi-Fi de votre box opérateur. Placez-vous à différents endroits de la maison pour voir si le signal Wi-Fi est fort ou faible. Cela vous aidera à déterminer les zones où vous avez besoin d’un renforcement du signal Wi-Fi.

Ajoutez un répéteur Wi-Fi : si vous avez des zones mortes dans votre maison où le signal Wi-Fi est faible ou inexistant, vous pouvez ajouter un répéteur Wi-Fi. Un répéteur Wi-Fi se connecte à votre réseau Wi-Fi existant et répète le signal pour étendre la couverture. Placez le répéteur dans une zone où le signal Wi-Fi est encore fort, mais qui est proche de la zone où vous avez besoin d’un renforcement.

Ajoutez un point d’accès Wi-Fi : si vous avez besoin d’une couverture Wi-Fi plus étendue dans toute la maison, vous pouvez ajouter un point d’accès Wi-Fi. Un point d’accès Wi-Fi se connecte à votre réseau filaire existant et émet un signal Wi-Fi pour couvrir une zone donnée. Placez le point d’accès dans une zone centrale de la maison pour une couverture maximale.

Utilisez des adaptateurs CPL : si vous avez des zones mortes où vous avez besoin d’un renforcement du signal Wi-Fi mais où il n’y a pas de prise Ethernet, vous pouvez utiliser des adaptateurs CPL. Les adaptateurs CPL utilisent le réseau électrique de votre maison pour transmettre des données et peuvent être utilisés pour connecter des appareils tels que des répéteurs Wi-Fi ou des points d’accès Wi-Fi.

Optez pour un système mesh Wi-Fi : si vous voulez une couverture Wi-Fi optimale dans toute la maison, vous pouvez opter pour un système mesh Wi-Fi. Un système mesh Wi-Fi se compose de plusieurs points d’accès Wi-Fi qui travaillent ensemble pour fournir une couverture Wi-Fi étendue et stable. Les points d’accès sont connectés entre eux via un réseau sans fil dédié, ce qui permet une couverture Wi-Fi homogène sur toute la maison.

Conclusion

Installer du Wi-Fi dans une maison de 100m² sur deux étages avec une box opérateur peut être facile et abordable. Si vous avez des zones mortes où le signal Wi-Fi est faible ou inexistant, vous pouvez ajouter un répéteur Wi-Fi ou un point d’accès Wi-Fi. Si vous voulez une couverture Wi-Fi optimale dans toute la maison, vous pouvez opter pour un système mesh Wi-Fi. En suivant ces étapes simples, vous pouvez améliorer la couverture Wi-Fi dans votre maison et profiter d’une expérience de navigation sans interruption.

Comme on peut le voir, l’IA de ChatGPT présente les différentes possibilités d’équipement pour bien diffuser le Wi-Fi dans toute la maison. On constate aussi que ChatGPT pour la partie répéteur conseille bien de placer les répeteurs à un endroit ou le signal est encore fort. Un bon point !