Roomba Combo i8+, le nouveau Robot aspirateur et laveur de sols.

iRobot propose son Roomba Combo i8+, son nouveau Robot aspirateur et laveur de sols qui est vendu avec sa station de nettoyage. De quoi rendre votre maison propre sans devoir systématiquement vider le robot aspirateur.

iRobot a été un précurseur dans le segment des Robots aspirateurs. De fait, la société américaine a misé très tôt sur ce segment en proposant des Robots aspirateurs connectés dotés de Wi-Fi. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de tester son premier modèle Wi-Fi, le Roomba 980 en 2016. Cette fois la marque revient avec un modèle qui aspire et qui lave vos sols.

Roomba Combo i8+, Aspirateur seul ou aspirateur et laveur 2 en 1 : c’est vous qui décidez.

En effet, avec ce nouveau venu dans sa gamme, la marque américaine propose un appareil qui pourra être utilisé soit comme un simple aspirateur pour tous les sols ou comme un aspirateur et laveur pour les sols durs. À noter que la marque nous informe que lorsque l’utilisateur insère le bac Roomba Combo® inclus, le robot détecte s’il est temps de passer l’aspirateur et la serpillière.

Le robot aspirateur et laveur Roomba Combo i8+ est capable de nettoyer jusqu’à 55 m² en mode 2 en 1, et bénéficie d’une autonomie illimitée en mode aspiration grâce à sa fonction « Recharger et reprendre le travail ».

En outre, il est possible à l’utilisateur, via l’application dédicacée pour smartphone, de configurer et créer des cartes intelligentes Imprint® Smart Maps. Ainsi, il sera possible de lancer le nettoyage pour l’une ou l’autre pièce ou sur des zones bien définies.

Deux bacs pour plus d’efficacité.

Ce modèle pourra accueillir soit un bac dédié uniquement à la poussière, soit un bac doté d’une lingette pour nettoyer le sol. Il utilise des lingettes réutilisables et lavables en machine qui peuvent être utilisées pendant au moins 30 cycles.

Le Roomba Combo i8+ est également équipé du système d’auto-vidage du bac de débris Clean Base®, qui permet de vider jusqu’à 60 jours de saletés dans les sacs AllergenLock™.

Prix et Disponibilité.

Le robot aspirateur et laveur Roomba Combo i8+ équipé de la Clean Base® Automatic Dirt Disposal est disponible dès à présent. Il sera disponible dès mi-avril à l’achat au prix recommandé de 799€.