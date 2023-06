ChatGPT s’invite chez Mercedes-Benz !

Une nouvelle avancée pour l’IA ChatGPT qui va intégrer la plateforme d’infodivertissement de Mercedes-Benz aux États-Unis via Microsoft Azure OpenAI Service. Une première intégration qui se fera dans un premier temps sous forme de version Beta.

ChatGPT par-ci, ChatGPT par-là, on ne parle plus depuis quelque temps que de cette IA qui avouons-le offre de nombreuses possibilités en matière de solutions et d’informations. Si vous ne connaissez pas encore cette IA, on vous invite à faire un tour sur la toile pour découvrir les différents usages possibles de cette IA et de son service.

Ainsi, l’IA a intéressé les équipes de développement de Mercedes-Benz qui a décidé de l’intégrer dans son système de navigation et d’infodivertissement MBUX.

ChatGPT dans une Mercedes-Benz, mais pour faire quoi ?

Mercedes-Benz n’a de cesse de faire évoluer ses voitures pour les rendre toujours plus connectées et plus high-tech. La marque allemande étend l’utilisation de l’intelligence artificielle et a décidé de l’intégrer dans la commande vocale de ses véhicules. L’idée avec cette nouvelle intégration dans son système MBUX est de rendre l’assistance vocale de la voiture encore plus intuitive.

Avec l’ajout de ChatGPT à son MBUX, Mercedes veut rendre son assistant « Hey Mercedes » encore plus performant. Ainsi, ChatGPT complète la commande vocale intuitive existante via Hey Mercedes. Alors que la plupart des assistants vocaux sont limités à des tâches et des réponses prédéfinies.

« Mercedes-Benz combine le meilleur des deux mondes, en améliorant les données validées de l’assistant vocal MBUX avec le format de dialogue plus naturel de ChatGPT. Les utilisateurs feront l’expérience d’un assistant vocal qui non seulement accepte les commandes vocales naturelles, mais qui peut également mener des conversations. »

Dixit l’entreprise.

Une Intégration qui commence pour les clients américains.

De fait, à notre grande surprise, le premier marché qui pourra bénéficier de cette innovation est le marché américain. Concrètement, dès le 16 juin 2023, une version Beta sera installée pour plus de 900 000 véhicules équipés du système d’infodivertissement MBUX.

Prix et Disponibilité.

Les clients peuvent participer via l’application Mercedes me ou directement depuis le véhicule en utilisant la commande vocale « Hey Mercedes, I want to join the beta programme ». Pour le moment, aucune information n’a été dévoilée concernant une possible installation sur les voitures en Europe.