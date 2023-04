Bon Plan : 200€ de remise sur l’Ordinateur portable LENOVO Ideapad 3 17ABA7 + 3M PC

Travaillez, étudiez et créez à tout instant et où vous le souhaitez avec le portable LENOVO IP 3 17ABA7 + 3M PC. Grâce à son processeur AMD Ryzen 5 et son écran de 17,3 po, vous bénéficierez de toute la puissance nécessaire et d’un espace de travail confortable.

Caractéristiques techniques :