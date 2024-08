UNO Car Party: et si on jouait au UNO sans cartes dans les BMW et MINI ?

Le célèbre jeu de cartes UNO fait son entrée dans l’univers du jeu en voiture grâce à une collaboration innovante entre Mattel, AirConsole, et le Groupe BMW. À partir du 21 août, plus de 500 000 véhicules BMW et MINI pourront accéder à cette nouvelle expérience de jeu, UNO Car Party, via la plateforme AirConsole.

Mattel, leader mondial dans le domaine des jouets, s’associe avec AirConsole et BMW Group pour proposer une nouvelle façon de jouer à UNO, directement depuis l’habitacle de la voiture. Cette initiative fait partie de la stratégie du constructeur automobile visant à enrichir l’expérience numérique de ses clients.

L’Expérience de Jeu Connecté : Une Première pour l’Industrie Automobile

Avec UNO Car Party, BMW Group étoffe son catalogue de fonctionnalités numériques, introduisant une expérience de jeu unique en son genre. Grâce à AirConsole, les passagers de la nouvelle BMW X3 pourront jouer à UNO tout en étant connectés via leurs propres appareils. Ce jeu est conçu spécifiquement pour être utilisé lorsque le véhicule est en stationnement, permettant à jusqu’à quatre joueurs de participer simultanément. Les joueurs peuvent voir leurs cartes en toute discrétion sur leurs téléphones, tout en utilisant l’écran d’infodivertissement du véhicule pour suivre le déroulement de la partie.

A relire : BMW : mise à jour du « BMW iDrive Operating System » pour plus de fonctions via BMW My App ! Le constructeur automobile allemand BMW vient d’annoncer la mise à jour de son « BMW iDrive Operating System ». Il s’agit de son logiciel système présent sur ses voitures de dernière génération qui possèdent…

Comment le Jeu UNO s’Intègre Parfaitement au Concept de Jeu en Voiture

Le choix de UNO comme premier jeu de cartes pour le jeu en voiture n’est pas anodin. UNO, connu pour ses règles simples et son gameplay universel, s’adapte parfaitement aux courtes pauses comme aux longues sessions de jeu. La nature sociale du jeu, qui favorise la convivialité et la compétition amicale, en fait un excellent choix pour divertir les passagers durant les trajets en voiture. Cette intégration est également une démonstration de la capacité de AirConsole à fournir des expériences de jeu adaptées au matériel de la voiture, en utilisant des contrôles intuitifs via les téléphones portables des utilisateurs.

L’Innovation au Cœur de la Collaboration entre Mattel, AirConsole, et BMW Group

Cette initiative marque un nouveau chapitre dans la collaboration entre BMW Group et AirConsole, débutée en 2022, visant à introduire des jeux intuitifs et innovants dans les véhicules. Depuis l’introduction de AirConsole, la sélection de jeux disponibles n’a cessé de s’élargir, avec des titres populaires comme « Qui veut gagner des millions ? », qui a également fait ses débuts en voiture grâce à une collaboration avec Sony Pictures Television. BMW développe ainsi son assortiment de services numériques pour enrichir l’expérience client, en particulier pour les modèles équipés du BMW Operating System 9 et du MINI Connected Package.

Date de Lancement et Prix de UNO Car Party

UNO Car Party est disponible depuis le21 août 2024, et peut être téléchargé sur plus de 500 000 véhicules BMW et MINI compatibles via une mise à jour over-the-air. Les modèles compatibles incluent ceux équipés des systèmes BMW Operating System 9 et MINI Operating System 8.5 avec les forfaits numériques associés. Cette date coïncide avec la présentation mondiale du jeu à la gamescom 2024 à Cologne, en Allemagne, où les visiteurs ont eu l’occasion de tester cette nouvelle expérience de jeu en avant-première.

Récapitulatif Technique

Plateforme de jeu : AirConsole

: AirConsole Disponibilité : Plus de 500,000 véhicules BMW et MINI

: Plus de 500,000 véhicules BMW et MINI Date de lancement : 21 août 2024

: 21 août 2024 Modèles compatibles : BMW avec Operating System 9 / MINI avec Operating System 8.5

: BMW avec Operating System 9 / MINI avec Operating System 8.5 Contrôle du jeu : Via appareils mobiles des passagers

: Via appareils mobiles des passagers Nombre de joueurs : Jusqu’à 4 joueurs

: Jusqu’à 4 joueurs Condition de jeu : Véhicule en stationnement

Mots clés SEO : UNO Car Party, jeu en voiture, BMW Group, AirConsole, Mattel, in-car gaming, jeu connecté, voiture compatible AirConsole, BMW MINI Operating System, lancement UNO Car Party, gamescom 2024.

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.