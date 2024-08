Bon plan du dimanche : 300€ moins cher sur le SAMSUNG Galaxy Book4 15.6′ I5 8Go 256Go

Le SAMSUNG Galaxy Book4 15.6′ se distingue par son design fin et élégant, qui ne sacrifie en rien la robustesse. Avec des dimensions de 35,6 x 22,9 x 1,5 cm et un poids plume de seulement 1.55kg, cet ordinateur portable est conçu pour être emporté partout sans effort. Son grand écran TFT FHD de 15.6 pouces, d’une résolution de 1920×1080 et d’une luminosité de 300 nits, offre une expérience visuelle immersive, idéale pour profiter de vos contenus préférés ou pour travailler avec confort. La connectique complète, incluant USB-C, USB-A, HDMI, Micro SD, et bien plus, assure une polyvalence en toutes circonstances, que ce soit au bureau ou en déplacement.

Caractéristiques techniques :