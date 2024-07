KAGA FEI propose “WKR612AA1”, un nouveau Module combiné LAN sans fil/Bluetooth

L’arrivée du module combiné LAN sans fil/Bluetooth WKR612AA1 par KAGA FEI marque une avancée notable dans le développement de dispositifs domestiques intelligents compatibles avec le standard Matter.

KAGA FEI, entreprise spécialisée dans les modules sans fil, diversifie son assortiment avec ce nouveau module. Elle entend également proposer une nouvelle solution pour les intégrateurs de puce et les fabricants d’appareils dédiés à la domotique.

Intégration simplifiée avec le Module combiné LAN sans fil/Bluetooth WKR612AA1

Le module WKR612AA1 de KAGA FEI utilise le chip intégré “RW612” de NXP Semiconductors, équipé d’un processeur Arm Cortex-M33 fonctionnant à 260 MHz. Il supporte les bandes de 2,4 et 5 GHz et dispose de 8 MB de mémoire Flash. Le module fonctionne avec une alimentation de 3,3 V, simplifiant ainsi la conception des dispositifs.

Compatibilité avec le Standard Matter

Grâce à sa compatibilité avec le standard Matter, le module permet une interopérabilité entre divers appareils et plateformes IoT. Il est destiné aux dispositifs de domotique comme les serrures intelligentes, les caméras de surveillance et les robots aspirateurs. Cette compatibilité offre une flexibilité accrue aux utilisateurs finaux dans le choix de leurs dispositifs.

Certifications et Homologations

Le module WKR612AA1 est équipé d’une antenne intégrée et dispose de certifications telles que la loi Radio MIC (Japon), FCC (États-Unis) et ISED (Canada). Ces certifications réduisent le temps et les coûts de développement pour les fabricants de dispositifs domestiques intelligents.

Disponibilité et Production

La plaque d’évaluation et les modules de démonstration seront disponibles au troisième trimestre 2024. La production à grande échelle commencera au premier trimestre 2025. KAGA FEI continue d’étoffer sa sélection de produits pour répondre aux besoins croissants du marché de la domotique.

Récapitulatif technique

Chip intégré : RW612 de NXP Semiconductors

: RW612 de NXP Semiconductors Processeur : Arm Cortex-M33, 260 MHz

: Arm Cortex-M33, 260 MHz Bandes supportées : 2,4 GHz et 5 GHz

: 2,4 GHz et 5 GHz Mémoire Flash : 8 MB

: 8 MB Alimentation : 3,3 V

: 3,3 V Certifications : Loi Radio MIC (Japon), FCC (États-Unis), ISED (Canada)

: Loi Radio MIC (Japon), FCC (États-Unis), ISED (Canada) Antennes : Intégrées, large bande, haute efficacité

: Intégrées, large bande, haute efficacité Compatibilité : Wi-Fi 6, Bluetooth Low Energy, IEEE 802.15.4, standard Matter

