AMBEO OS2 : la barre de son Sennheiser Soundbar Max passe un cap

Bruxelles, août 2025. Les possesseurs de la barre de son AMBEO Soundbar | Max peuvent se réjouir : Sennheiser déploie une mise à jour logicielle gratuite baptisée AMBEO OS2, qui rebat les cartes en matière d’immersion sonore à domicile. Une avancée majeure pour un produit déjà salué à son lancement.

Avec AMBEO | OS2, la marque Sennheiser démontre une fois de plus son expertise en matière d’audio haut de gamme. Ce firmware propulse sa barre de son phare vers de nouveaux sommets, combinant restitution sonore 3D personnalisable, meilleure lisibilité des dialogues et support élargi des formats audio sans perte. Et tout cela sans coût additionnel.

AMBEO OS2 Une immersion sonore réglable au millimètre

Sennheiser étoffe son catalogue logiciel avec une fonctionnalité attendue : la possibilité d’ajuster individuellement le volume des haut-parleurs virtuels latéraux, supérieurs et centraux.

Une avancée de taille pour les audiophiles exigeants. Que l’on regarde un film d’action, une série dramatique ou un concert en Dolby Atmos, l’utilisateur peut dorénavant affiner chaque nuance spatiale selon ses préférences et le type de contenu.

Cette approche sur mesure transforme l’expérience sonore en un véritable cocon acoustique adapté à chaque intérieur. L’AMBEO Soundbar | Max n’impose plus sa vision du son : elle s’adapte à celle de l’utilisateur.

Audio haute résolution : une ouverture sur la fidélité pure

La mise à jour AMBEO | OS2 enrichit également le terrain de jeu musical. La prise en charge native de Dolby Atmos Music via Tidal ajoute une dimension immersive supplémentaire à l’écoute musicale. À cela s’ajoute la lecture jusqu’à 24 bits / 96 kHz via Google Cast for Audio et jusqu’à 24 bits / 192 kHz via Tidal Connect. Autant dire que la gamme du constructeur s’agrandit dans le domaine du streaming haute fidélité.

Grâce à cette compatibilité élargie, les audiophiles peuvent désormais savourer leurs morceaux préférés avec une précision sonore jusque-là réservée aux installations hi-fi de salon.

Des dialogues plus clairs, même dans le chaos

L’un des défis récurrents en home cinéma est la clarté des dialogues. Les explosions couvrent les répliques, la musique prend le dessus sur les échanges. AMBEO | OS2 vient corriger ce déséquilibre grâce à un mode dédié à l’amélioration des voix. L’intelligibilité est renforcée, quelle que soit l’intensité du mixage sonore.

Dans une série dramatique comme dans un film d’action, les voix sont portées avec clarté, offrant une expérience plus naturelle, sans forcer sur le volume global.

Une interface toujours plus intuitive

Autre point fort : la mise à jour s’installe directement via l’application Smart Control (disponible sur iOS et Android), ou par clé USB. Aucun passage en magasin, aucune compétence technique requise. La gestion des nouveaux réglages se fait également depuis l’application, offrant une ergonomie fluide, pensée pour un usage au quotidien.

Ainsi, même les utilisateurs moins technophiles peuvent bénéficier de l’enrichissement progressif du produit, sans contrainte.

Une évolution logicielle totalement gratuite

À l’heure où nombre de fabricants réservent leurs mises à jour majeures aux nouvelles générations de produits, Sennheiser choisit une autre voie : l’amélioration continue du matériel existant. En rendant AMBEO | OS2 accessible gratuitement à tous les propriétaires d’une AMBEO Soundbar | Max, la marque témoigne d’une vision durable de son écosystème audio.

Ce choix stratégique renforce la fidélité des utilisateurs et place Sennheiser en pionnier d’une approche plus responsable dans l’univers du son connecté.

Récapitulatif technique

Nom de la mise à jour : AMBEO | OS2

Produit concerné : Sennheiser AMBEO Soundbar | Max

Type de mise à jour : Firmware gratuit

Installation : Via application Smart Control (iOS/Android) ou clé USB

Fonctionnalités : Réglage indépendant des haut-parleurs virtuels (latéraux, centraux, supérieurs) Dolby Atmos Music natif via Tidal Audio sans perte jusqu’à 24 bits / 96 kHz (Google Cast) et 24 bits / 192 kHz (Tidal Connect) Amélioration automatique des dialogues Interface utilisateur revue dans l’application mobile



