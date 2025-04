Bowers & Wilkins présente le Pi8 McLaren Edition : le design McLaren s’invite dans l’audio haut de gamme

Les passionnés de Formule 1 et d’audio haut de gamme peuvent se réjouir : Bowers & Wilkins dévoile une version inédite de ses écouteurs sans fil emblématiques. Le Pi8 McLaren Edition incarne l’union du raffinement sonore britannique et du design racé de l’écurie McLaren.

Depuis dix ans, la collaboration entre Bowers & Wilkins et McLaren Automotive ne cesse de se renforcer. Après les prestigieux Px8 et Zeppelin en édition spéciale, la marque étoffe son catalogue avec un modèle taillé pour les amateurs de sensations fortes et de précision acoustique : le Pi8 McLaren Edition, dans une robe Gris métallisé et Orange typiquement McLaren.

Pi8 McLaren Edition, Un design inspiré par McLaren, taillé pour séduire

Le Pi8 McLaren Edition se distingue au premier coup d’œil. Son look futuriste et racé fait directement écho aux lignes tendues des supercars McLaren. L’alliance du gris métallisé et de l’orange signature de la marque automobile donne un caractère unique à ces écouteurs, bien loin des standards actuels.

Chaque détail esthétique évoque l’univers de la Formule 1 : légèreté des matériaux, compacité maîtrisée, finition soignée. Ce design ne se limite pas à l’apparence – il sert aussi un confort optimal et une tenue parfaite, même dans les environnements les plus dynamiques.

Un son haute fidélité pour les puristes

Bowers & Wilkins reste fidèle à sa réputation. Le Pi8 McLaren Edition embarque la technologie audio haute résolution, fruit de décennies d’innovation acoustique. Grâce à des haut-parleurs sur-mesure, la scène sonore est équilibrée, détaillée, immersive.

L’accent est mis sur la restitution fidèle de la musique, sans coloration ni exagération. Les aigus filent sans agressivité, les médiums sont clairs et les graves puissants sans baver. On est ici sur un niveau de précision sonore qui conviendra aussi bien à l’écoute nomade qu’aux audiophiles exigeants.

Connectivité et technologie de pointe

La gamme du constructeur s’agrandit tout en gardant une longueur d’avance en matière de technologie sans fil. Le Pi8 McLaren Edition bénéficie de la retransmission audio Bluetooth aptX Adaptive, pour une latence minimale et une qualité sonore optimale. L’appairage est instantané, la stabilité est exemplaire.

L’annulation active du bruit (ANC) est également au rendez-vous, avec des performances de haut niveau dans tous les contextes : transport, open space, extérieur. Les microphones intégrés permettent une prise de voix claire lors des appels, même dans des environnements bruyants.

Un partenariat de prestige avec McLaren

Cette édition n’est pas née par hasard. Elle s’inscrit dans une relation stratégique entre Bowers & Wilkins et McLaren Automotive, initiée en 2015. Cette alliance repose sur des valeurs communes : performance, précision et excellence technique.

Plus récemment, cette collaboration s’est élargie au monde de la Formule 1, Bowers & Wilkins devenant le partenaire audio officiel de l’écurie McLaren. Les écouteurs accompagnent désormais les membres de l’équipe tout au long des Grands Prix, pour la concentration, la récupération et la détente.

Une édition limitée disponible dès maintenant

Le Pi8 McLaren Edition est dès à présent disponible en précommande sur le site officiel de Bowers & Wilkins, au prix de 499 €. Ce tarif positionne le produit dans le segment premium, en cohérence avec son niveau de prestation et sa rareté.

Il s’adresse aux fans des deux univers – audio et automobile – désireux d’investir dans un produit qui allie style affirmé et performance audio de référence. Ce modèle pourrait bien devenir un collector, à l’image des bolides dont il s’inspire.

Récapitulatif technique

Modèle : Pi8 McLaren Edition

Design : Gris métallisé et Orange (édition spéciale McLaren)

Type : Écouteurs intra-auriculaires sans fil

Transmission : Bluetooth aptX Adaptive

ANC : Annulation active du bruit

Haut-parleurs : Sur-mesure, haute résolution

Microphones : Intégrés pour appels et ANC

Compatibilité : iOS, Android, Windows, etc.

Prix : 499 €

Disponibilité : Précommande dès le 3 avril 2025 sur www.bowerswilkins.com

