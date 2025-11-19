Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition : un casque qui conjugue puissance sonore et design de Formule 1

Le constructeur britannique Bowers & Wilkins franchit une nouvelle étape dans sa collaboration avec McLaren en dévoilant le Px8 S2 McLaren Edition, un casque sans fil haut de gamme qui allie précision sonore et esthétique automobile.

Depuis plusieurs années, Bowers & Wilkins s’est imposé comme un acteur incontournable dans l’univers de l’audio haut de gamme. Avec des collaborations prestigieuses, notamment dans l’univers automobile, la marque étoffe son catalogue avec des produits alliant ingénierie sonore de pointe et design d’exception. Le Px8 S2 McLaren Edition illustre parfaitement cette ambition, célébrant dix ans de partenariat avec McLaren Automotive et son écurie de Formule 1.

Un casque inspiré par la course et la performance

Le Px8 S2 McLaren Edition ne se contente pas de reprendre les lignes du modèle original. Il y ajoute une touche visuelle distinctive : une finition gris anthracite contrastée par des touches papaye, couleur emblématique de McLaren.

A relire : Test : Bowers Wilkins Px7 S3 Casque sans fil à réduction de bruit Dans un univers audio où les promesses de silence absolu et de qualité sonore premium se bousculent, rares sont les casques qui parviennent à concilier élégance, performance et technologie de pointe. Aujourd’hui,…

L’arceau est orné du logo Speedmark gravé, tandis que les coques bénéficient d’un cerclage métallique poli au diamant, conférant une allure raffinée et technique à l’ensemble. Les matériaux utilisés ne sont pas en reste : aluminium coulé, cuir Nappa haut de gamme et coussinets en mousse à mémoire de forme assurent un confort optimal, même lors d’une écoute prolongée.

Une architecture acoustique entièrement repensée

Sous cette allure élégante, le Px8 S2 McLaren Edition embarque des haut-parleurs en carbone de 40 mm spécialement conçus. Chaque élément – châssis, bobine, suspension, aimant – a été revu pour maximiser la performance sonore. Particularité notable : les haut-parleurs sont inclinés vers l’oreille, un choix technique qui permet une restitution plus naturelle de la stéréo et une meilleure image sonore. Le résultat est une scène sonore plus large, plus précise, idéale pour les amateurs de détails et de résolution fine.

Réduction de bruit active et traitement audio de pointe

Le casque bénéficie de la dernière technologie de réduction de bruit active développée par Bowers & Wilkins. Elle filtre efficacement les bruits ambiants sans altérer la restitution musicale. À cela s’ajoute un DSP maison, permettant de gérer un signal audio 24 bits/96 kHz via les technologies aptX Adaptive et aptX Lossless. Ce traitement permet de tirer le meilleur parti des sources audio haute résolution, en filaire ou en sans-fil.

Une personnalisation sonore avancée via l’application Music

Comme les autres modèles de la gamme Px, ce casque est compatible avec l’application Music de Bowers & Wilkins. Celle-ci permet d’accéder à un égaliseur 5 bandes personnalisable, avec possibilité d’enregistrer plusieurs préréglages. L’utilisateur peut aussi gérer le mode de transparence, suivre l’autonomie de la batterie, ou encore définir les fonctions du bouton Action Rapide. C’est un outil qui renforce le confort d’usage sans complexifier l’expérience.

Autonomie solide et recharge rapide

Le Px8 S2 McLaren Edition propose jusqu’à 30 heures d’autonomie en une seule charge, ce qui le positionne parmi les meilleurs de sa catégorie. Une charge rapide de 15 minutes permet de récupérer environ 7 heures d’écoute, de quoi satisfaire les plus pressés. Cette performance est particulièrement appréciable pour ceux qui souhaitent une expérience audio continue, que ce soit en déplacement ou au bureau.

Récapitulatif technique

Haut-parleurs dynamiques en carbone 40 mm, inclinés

Réduction de bruit active avec mode de transparence

Technologies audio : Qualcomm aptX Adaptive , aptX Lossless , DSP maison

Résolution audio : jusqu’à 24 bits/96 kHz

Application Music avec égaliseur 5 bandes

Arceau en cuir Nappa, coques en aluminium, mousse à mémoire de forme

Finitions McLaren : gris anthracite, couleur papaye, logo Speedmark

Autonomie : 30 heures, recharge rapide 15 min = 7 heures

Prix public : 829 €

Disponible à partir du 19 novembre sur le site de Bowers & Wilkins et revendeurs partenaires

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

