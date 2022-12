Test : Smartphone AGM Mobile H5 Pro renforcé.

Le marché des mobiles renforcés se développe rapidement, avec de plus en plus de consommateurs optant pour des téléphones capables de résister aux chocs, à l’eau et à la poussière. Ces téléphones sont particulièrement populaires auprès des utilisateurs qui travaillent en extérieur, dans des environnements difficiles ou qui sont tout simplement férus d’aventure.

Les fabricants proposent une large gamme de produits allant des téléphones simples mais robustes aux appareils haut de gamme dotés de toutes les dernières fonctionnalités.

Aujourd’hui nous allons tester le H5 Pro de chez AGM Mobile, voyons si « son ramage se rapporte à son plumage » 🙂