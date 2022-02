REDMAGIC 7, sortie du nouveau smartphone gamer.

Nubia vient d’officialiser la sortie de son smartphone gamer, le REDMAGIC 7. Un smartphone qui vient ainsi succéder au REDMAGIC 6S Pro qui avait été proposé par la marque en septembre dernier. Alors que nous propose cette fois le constructeur ?

Nubia fait partie de ces acteurs du segment des smartphones qui misent avant tout sur une branche bien spécifique qui est le smartphone destiné aux gamers. Ainsi, la marque après avoir sorti de précédents modèles vient renforcer son offre sur le segment avec un nouveau venu.

REDMAGIC 7, une bête de course pour gamer.

Alors, ce nouveau venu à bien sur des prédispositions orientées gaming. Ainsi, arrêtons-nous tout d’abord sur son écran. Un écran 6.8 pouces FHD+ Amoled qui propose un taux de rafraichissement de 165Hz. Un écran qui propose également une technologie « Multi-finger 720Hz Touch Sampling Rate » et qui offre une résolution de 1080*2400 px pour un format 20:9. Le tout estampillé Gorilla Glass 5.

Pour ce qui est du processeur, on est ici sur un processeur Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510). Pour ce qui est de la mémoire, le REDMAGIC 7 est disponible en version 12+128Go/ 16+256Go/18+256Go.

Pour la partie photo, le smartphone propose une solution avec un triple capteur à l’arrière de 64MP+8MP et un capteur Macro+2MP. Pour la partie avant, on retrouve un capteur 8MP.

Une connexion au maximum des possibilités.

Qui dit jeux en ligne depuis un smartphone dit obligatoirement une bonne connectivité. Pour cela, l’utilisateur pourra compter sur une connexion 5G s’il est en déplacement ou s’il est à la maison il pourra se connecter sur du Wi-Fi 6E. De fait, le REDMAGIC 7 supporte les normes 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

L’utilisateur pourra compter aussi sur la présence du Bluetooth 5.2 et des protocoles A2DP, aptX, LE. Enfin, le NFC est lui aussi disponible.

Enfin, la batterie embarquée propose une capacité de 4500mAh et un système de « Fast charge » d’une capacité de 65W. On notera au passage que Nubia annonce que son smartphone intègre une solution « High-Speed Fan 20K RPM/min with Fluorescent Fan (Transparent: RGB LED lighting) » pour refroidir le smartphone ainsi qu’une solution intégrant un radiateur en aluminium.

Prix et Disponibilité.

Le REDMAGIC 7 sera disponible en commande dès le 10 mars depuis le site officiel de la marque au prix de :