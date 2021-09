YouTube génère 20% du trafic mobile !

YouTube est sans doute la plateforme la plus populaire auprès des internautes. Et cela le prouve par les chiffres de consommation des données mobiles. De fait, le site de vidéo en ligne génère à lui seul 20% du trafic des données mobiles sur smartphone.

On se demande parfois quels sont les usages que font les internautes de leur smartphone. Est-ce qu’ils surfent sur des sites, téléchargent de la vidéo ou de la musique… À cette occasion, une étude a été menée par Sandvine pour évaluer l’utilisation des utilisateurs de smartphone et des applications et usage qui génèrent le plus de trafic sur les réseaux de données mobile.

YouTube en tête de liste.

Et oui, si vous pensiez que les réseaux sociaux étaient les segments qui utilisaient le plus de trafic sur smartphone, il n’en est rien. C’est toujours YouTube qui détient la palme du premier de classe avec pas moins de 21 % du trafic des données mobile.

Alors, certes les réseaux sociaux ne sont pas en reste. En effet, Facebook détient à lui seul ± 17% du trafic des données mobiles. 17% qui sont l’association de son segment « vidéo » et de sa messagerie. Si on sépare les deux segments, Facebook se place en 2ème et 4ème position des plus gros consommateurs de trafic.

En troisième position des plus gros consommateurs de données mobile sur smartphone on trouve TikTok. Il faut dire que « l’alternative » à YouTube ou le nouveau venu obtient tout de même 6.8 % du trafic. Un chiffre qui d’ici l’année prochaine pourrait fortement augmenter tant le service à un succès fou depuis un an.

Google et les autres ?

On constate aussi que Google occupe 5.4% du trafic des données mobile. Il faut croire qu’au final, les utilisateurs de smartphones sont davantage sur Facebook ou regarde de la vidéo que du surf et de la recherche sur la toile.

On constate que des applications comme WhatsApp par exemple ne génèrent aussi moins de 2% du trafic des données mobile.