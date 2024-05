Apple présente le Nouvel iPad Pro (2024), un iPad qui intègre la puce M4.

À l’occasion de son événement « Let Loose » qui se déroulait hier, Apple a présenté sa nouvelle tablette, l’IPad Pro (2024). Une nouvelle tablette dont la particularité principale est l’intégration de la nouvelle puce maison M4.

Alors que la marque a subi des pertes dans ses ventes d’iPhone pour 2023 et pour le premier trimestre 2024, l’entreprise continue de proposer des nouveautés. Et cette fois, à l’occasion de son Keynote baptisé « Let Loose », c’est une tablette qu’elle nous a présentée.

Nouvel iPad Pro (2024), intégration de la puce M4.

Apple a récemment lancé son nouvel iPad Pro, intégrant le puce M4. Un nouvel iPad Pro qui est disponible en versions de 11 pouces et 12,9 pouces, affichant un design fin et léger. Les bordures réduites maximisent l’espace d’écran utilisable, ce qui est idéal pour une variété d’applications professionnelles et personnelles.

A relire :L’Apple Vision Pro disponible en France via Rakuten ! Apple a dévoilé il y a quelques jours, son tout nouveau casque VR qui selon la marque est bien plus qu’un simple casque VR. Il pourrait être le nouvel ordinateur de demain….

Caractéristiques du Chip M4

Cette nouvelle puce M4 est le cœur du nouvel iPad Pro 2024. Cette nouvelle puce offre des améliorations significatives en termes de performance, permettant aux utilisateurs de réaliser des tâches intensives telles que le montage vidéo et la modélisation 3D avec plus d’efficacité. L’augmentation de l’autonomie de la batterie est également notable, favorisant une utilisation prolongée.

Écran Ultra Retina XDR

L’iPad Pro dispose d’un écran Ultra Retina XDR utilisant la technologie OLED. Une volonté d’Apple pour assurer une excellente luminosité et précision des couleurs à l’œil de ses consommateurs, adaptée aux professionnels de l’image et aux consommateurs de médias visuels.

On notera aussi l’arrivée d’un nouvel Apple Pencil Pro. Avec ce nouveau venu Apple introduit des fonctionnalités tactiles avancées et une rétroaction haptique, enrichissant l’interaction avec l’iPad Pro. Ce stylet est conçu pour offrir une expérience utilisateur intuitive et précise, que ce soit pour dessiner ou pour naviguer.

Et la Connectivité dans tout ça ?

L’iPad Pro 2024 supporte le Wi-Fi 6E et la 5G, mais pas encore le Wi-Fi 7 ! Avec l’intégration du Wi-Fi 6E et de la 5G, ce nouvel iPad Pro augmente les performances de connectivité et devrait séduire les gourmands en bande passante.

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est du prix de ce nouvel iPad Pro, il faudra compter 999$ pour la version 11 pouces et 1299$ pour la version 13 pouces.