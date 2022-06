Nous devrions être 1 milliard d’abonnés 5G d’ici la fin de l’année sur la terre. C’est en tout cas ce qu’annonce Ericsson sur base de ses dernières études. Un chiffre qui devrait être atteint avant tout grâce à l’Asie-Pacifique.

Voilà un moment maintenant que l’on vous parle de la 5G. De ses performances, de ses débits et des possibilités que peut offrir la technologie. Pas mal de pays ont d’ailleurs déjà vendu les licences pour l’exploitation des ondes à ce sujet. Ainsi, selon les dernières analyses faites par Ericsson, le chiffre de 1 milliard d’abonnés 5G devrait être atteint d’ici la fin de l’année.

1 milliard d’abonnés 5G en 2022, le double par rapport à 2021.

Une bonne nouvelle pour la plupart des opérateurs mobiles, mais aussi pour les fabricants de smartphone. Effectivement, la 5G comme on vous l’avait annoncé a permis en 2020 et 2021 de booster les ventes de smartphone sur un marché qui avait tendance à stagner.

Certes, actuellement l’utilisation de la 5G en place de la 4G ne laisse pas vraiment de grosses différences pour l’utilisateur lambda. En effet, si la différence de débit et autre sont considérable entre la 4G et la 5G, à l’usage actuel, le consommateur sur son smartphone ne voit pas vraiment la différence. Ce n’est pas comme passer de la 4G à la 3G ou Edge.

Un marché de la 5G qui est jusqu’à présent principalement boosté par la région Asie-Pacifique. C’est elle en effet qui représente la plus grosse part d’abonnés. Il est vrai aussi que le nombre de citoyens y est pour quelque chose quand on sait que la Chine, l’Inde et le Bangladesh ont chacun plus de 1 milliard de citoyens et donc des abonnés potentiels. Par ailleurs, le déploiement des antennes 5G est aussi plus conséquent et plus rapide. Cette région approche d’ailleurs les 800 millions d’abonnés.

4 milliards d’abonnés 5G en 2027 !

C’est en tout cas ce qu’annoncent les analyses, une croissance qui devrait se poursuivre donc notamment avec l’arrivée de l’occident qui devrait subir une croissance plus importante, mais aussi dans les autres régions du monde. Par ailleurs, le déploiement de solution comme la 5G automobile ou encore les « smartcities » ou « ville connectée » devraient elles aussi apporter des abonnés supplémentaires.

Ainsi, la 5G pourrait déjà devenir la norme d’accès mobile dominante pour la prochaine décennie.

Sources : Ericsson Mobility, Statista.