La société toulousaine I-Percut annonce I-Perskin®, la première housse connectée de sac de frappes qui permet de fournir une multitude d’informations pour être guidé lors de son entrainement. Une nouvelle solution connectée dans le monde du sport et plus précisément dans celui de la boxe.

I-Percut est une société toulousaine qui a vu le jour en 2020 et qui sur base d’une réflexion entre professionnels de la boxe a décidé de développer une solution connectée pour le secteur de la boxe. Ainsi est née cette « deuxième peau » de sac de frappes qui embarque un condensé de technologie pour rendre les entrainements encore plus précis et performants.

I-Perskin, elle mesure vos frappes et vous les analysez.

La jeune startup toulousaine propose donc une housse connectée de sac de frappes qui transforme n’importe quel sac de frappes de boxe en sac interactif. En outre, la housse est munie de cibles lumineuses dotées de capteurs souples et ultra-sensibles.

Les concepteurs de la marque nous expliquent :

L’I-Perskin® est simple à installer et à utiliser. Il suffit simplement de l’enfiler sur le sac de frappes, puis de la connecter à l’application mobile I-Percut® sur votre smartphone (iOs ou Android) pour donner une nouvelle dimension « interactive » à toutes vos séances d’entraînement.

Par ailleurs, Les cibles sont connectées à des capteurs qui mesurent votre vitesse, votre force, votre réactivité et le volume de vos coups sur chaque capteur. Toutes ces informations sont ensuite disponibles sur votre tablette ou smartphone ou celui de votre coach pour analyser vos coups et vous faire progresser.

Une application sur smartphone pour un suivi au top.

Pour ce faire, la housse connectée de sac de frappes I-Perskin est dotée d’une puce Bluetooth qui permettra l’échange de donnée avec votre smartphone, tablette. L’application est par ailleurs disponible gratuitement sur iOS & Android.

Mais en plus, l’application propose plusieurs fonctionnalités. Ainsi il est possible de définir si vous êtes plutôt boxe française, anglaise, thaï, fitness, kickboxing ou MMA. Cela aura pour fonction d’adapter votre entrainement. En outre, l’application propose aussi plusieurs modes qu’elle définit comme suit : le mode libre pour se défouler ou le mode guidé pour accéder à des entraînements conçus par des boxeurs professionnels.

Prix et Disponibilité.

Disponible dès maintenant en vente, I-Percut va dévoiler pour la première fois la version finale de l’I-Perskin® à l’ensemble des visiteurs du salon du CES de Las Vegas 2023 qui se tiendra d’ici une semaine.