Test : Oppo Reno 6 Pro 5G

Oppo sort un duo de smartphones milieu de gamme le Oppo Reno 6 5G et le Oppo Reno 6 Pro 5G. La société avait fait bonne impression avec son modèle Reno 4, pas de version 5 pour le coup mais bien une version 6. Nous allons ici nous concentré sur le mieux loti des deux, le Oppo Reno 6 Pro 5G. Décortiquons le ensemble!



Préambule.

Oppo est une société qu’on ne présente plus et qui prend de plus en plus de place sur le marché des smartphones. Elle commence à concurrencer les grands nom comme Samsung et Huawei. Elle s’attaque dès à présent au milieu de gamme avec ses smartphones de bonnes qualités, à prix concurrentiel et disposant de la 5G. Oppo sort ici deux modèles, le Reno 6 Pro et le Reno 6 un peu moins performant mais à un prix plus raisonnable. Va-t-il une fois de plus marqué le coup par rapport à ses concurrent?

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Hauteur: Environ 160,8mm

Largeur: Environ 72,5mm

Épaisseur: Environ 7,99mm

Poids: Environ 188g

Mémoire: 12 Go RAM + 256 Go de stockage Type de RAM: LPDDR4x @ 2133 MHz, 4 x 16 bits

USB: USB 2.0, Type-C

OTG: Pris en charge (recharge inversée filaire)

Ecran: Taille: 6.5 pouces Ratio d’écran: 92,10% Définition: 2400 x 1080 (FHD+) Taux de rafraîchissement: 90 Hz (max) / 60 Hz Fréquence d’échantillonnage tactile: 180 Hz (lorsque le taux de rafraîchissement est de 90 Hz) / 120 Hz (lorsque le taux de rafraîchissement est de 60 Hz) Vive : 97% NTSC / 100% DCI-P3 Doux : 71% NTSC / 100% sRGB Densité de pixels: 420 PPI Contraste: 5000000:1 (typ) Luminosité: 500 nits (standard) ; 800 nits (luminosité max) ; 1100 nits (pic) Type d’écran: AMOLED (flexible)

Caméras: Arrière 50MP – Capteur principal (Sony IMX766) : F1.8 ; Angle 84° ; 6P ; AF ; moteur de mise au point en boucle fermée (VCM) ; OIS 16MP – Ultra grand angle (Sony IMX481) : F2.2 ; Angle 123° ; 5P ; FF ; EIS 13MP – Téléobjectif (S5K3M5) : F2.4 ; Angle 45° ; 5P ; AF, EIS 2MP – Objectif macro : F2.4 ; Angle 89° ; 3P ; FF Avant 32MP (Sony IMX615) : F2.4 ; Angle 80° ; 5P ; FF

Définition d’image Arrière : Définition maximale : 6144 x 8192 (50MP) Définition selon les formats : 3072 x 4096 (4:3) 3072 x 3072( (1:1) 1840 x 4096 (Plein écran) 2304 x 4096 (16:9) Avant : Définition maximale : 4928 x 6560 (32MP) Définition selon les formats : 4928 x 6560 (4:3) 4928 x 4928 (1:1) 2960 x 6560 (Plein écran) 3696 x 6560 (16:9)

Vidéos: Arrière : 4K en 60/30 ips, 1080P en 60/30 ips, 720P en 60/30 ips /Ralenti : 1080P en 120 ips, 720P en 240 ips / Slow motion video: 1080P @120fps, 720P @240fps / Zoom vidéo : 1080P en 30 ips Avant 1080P/720P en 30 ips (Par défaut : 1080P en 30 ips) Prend en charge la stabilisation vidéo 1080P en 30 ips Zoom / Ralenti non pris en charge

Puces: Processeur: Qualcomm ® Snapdragon™ 870 Vitesse du processeur (fréquence d’horloge): 1 x 3.2 GHz/ 3 x 2.4 GHz/ 4 x 1.8 GHz Nombre de cœurs: 8 Carte graphique: Adreno™ 650

Batterie: 4500 mAh (2×2250 mAh : valeur typique) Charge rapide: SuperVOOC 2.0, SuperVOOC, VOOC 3.0, PD (9V/2A), QC (9V/2A)

Déverrouillage: Empreinte digitale sous l’écran, Reconnaissance faciale, code, schéma

Capteurs: Magnétomètre Capteur de proximité Capteur de luminosité Accéléromètre Capteur de gravité Gyroscope Podomètre Capteur de température de couleur

Réseau cellulaire: Double SIM : Pris en charge Type de SIM : Nano-SIM ESIM : * La prise en charge de l’eSIM dépend des fournisseurs SIM 1 : 2G : GSM, 850/900/1800/1900 MHz 3G : UMTS (WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19 4G : TD-LTE bands 38/39/40/41 4G : LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 (UL: 1710 MHz-1780 MHz, DL: 2110 MHz-2180 MHz) 5G SA : 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/78 5G NSA : n77/78/38/40/41/1/3/5/7/8/20/28 BlockA&BlockB/66 (UL: 1710 MHz-1780 MHz, DL: 2110 MHz-2180 MHz) SIM 2 2G : GSM, 850/900/1800/1900 MHz 3G : UMTS (WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/19 4G : TD-LTE bands 38/39/40/41 4G : LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 (UL: 1710 MHz-1780 MHz, DL: 2110 MHz-2180 MHz

Connectivité: Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/, Wi-Fi 2.4G/5.1G/5.4G/5.8G ; Wi-Fi Display ; Hotspot ; Prend en charge 2×2 MIMO et le système MU-MIMO à 8 flux spatiaux Version Bluetooth: 5.2 ; BLE Codec audio bluetooth: SBC/AAC/APTX/APTX HD / APTX TWS+/LDAC/ LHDC USB (type): USB Type-C Sortie audio: USB Type-C NFC: Prend en charge HCE, NFC-SIM et Android Beam

Système d’exploitation: ColorOS 11.3 basé sur Android 11

Géolocalisation: Système de positionnement par satellites: GPS/A-GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS Autres : Wi-Fi, réseau mobile et boussole électronique pris en charge Cartes: Prend en charge Google Map et d’autres applications tierces de cartes



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Oppo Reno 6 Pro 5G

Chargeur rapide SuperVOOC 2.0

Câble de charge USB type-C

Outils SIM

Coque de protection Sylicone

Guide de démarrage rapide