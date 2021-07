Test : Devolo Magic 2 WiFi next

Les réseaux maillés ont le vent en poupes, après avoir testé des solutions de chez Netgear, TP-Link, … aujourd’hui nous nous attaquons à une solution hybride de chez Devolo qui propose un kit combinant CPL & réseaux maillés avec son Magic 2 WiFi next. Devolo compte bien prendre le meilleur du CPL et du Wifi pour en faire la solution ultime au problème de couverture réseau, discours marketing ou réalité ? Suivez-nous pour découvrir en détail ce produit.



Préambule.

Devolo fait une forte impression en combinant deux solutions telles que le CPL et le réseau maillés. Sa solution a pour vocation d’être simple, abordable et plug & play. Le constructeur propose une gamme entière de produits CPL & Wifi, mais ici nous avons à faire aux adaptateurs CPL les plus rapides du marché avec leur connexion 2400 Mbps alors que la concurrence stagne encore aux alentours dès 2000 Mbps.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur :

Dimension : Hauteur : 15,2 cm Largeur :7,6 cm É paisseur :8 cm avec la prise, 4 cm une fois la prise branchée

Wi-Fi : 2.4 GHz+ 5 GHz (IEEE 11 a/b/g/n/ac/k/r/v) uniquement pour les 2 modules Magic 2 WiFi

Antenne : 4 antennes interne

Stream : 2×2 Multi-User-MIMO

Ethernet : 2 ports RJ45 10/100/1000 Mbps (1 seul port pour le module Magic 2 LAN)

Contenu de la boîte :

La boîte contient les éléments suivants :

1 Devolo Magic 2 LAN

2 Devolo Magic 2 WiFi next

1 câble Ethernet (2 m).

Manuel d’installation.

Le kit multiroom se compose d’un module Magic 2 LAN et de 2 Module Magic 2 WiFi. S’ils sont presque identiques physiquement, il existe des différences entre les deux types de module.

Commençons avec le module Magic 2 LAN, sur la face avant on retrouvera une prise qui permettra de ne pas condamner la prise utilisée par ce Magic 2 WiFi et un voyant d’état DEL. Sur le dessous on retrouvera un port RJ45 (10/100/1000 mbps) et le bouton de réinitialisation. Tandis que sur la face arrière on retrouvera la fiche d’information de l’appareil (adresse MAC, …) et la prise pour connecter le Magic 2 WiFi. Cette prise à la particularité de pouvoir se brancher avec la tête en haut ou en bas ce qui sera bien pratique dans le cas d’une double prise murale verticale.

Pour le module Magic 2 WiFi, on retrouvera la même chose, mais avec deux ports RJ45 sur le dessous au lieu d’un. Et la face changera un peu avec l’ajout de deux boutons, Le bouton maison servira à brancher les appareils via WPS et le bouton wifi permettra d’activer/désactiver le signal wifi du module.

Notre galerie en fin de ce test vous permettra de visualiser ces différents détails de ce Devolo Magic 2 WiFi next.