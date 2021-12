CROSSCALL lance l’ACTION-X5, un nouveau smartphone robuste.

Avec son ACTION-X5, Crosscall dévoile un nouveau smartphone conçu pour être ce qu’on appelle un smartphone robuste à toute épreuve. Un segment que le constructeur français connait très bien et dans lequel il a déjà à son actif des années d’expérience.

Si vous ne connaissez pas la marque, sachez que Crosscall est un fabricant français de smartphones et tablettes ultrarésistants. L’entreprise a d’ailleurs remporté l’appel d’offres de la police en France et fournit aussi en partie la police belge.

Cette fois la marque revint donc avec un smartphone qui apporte son lot de nouveautés et monte d’un écran en terme de performances.

CROSSCALL ACTION-X5, le top du top pour un usage rude ?

Il y a quelques jours, nous avons pu assister à une présentation de la part de la marque de ce nouveau smartphone. Un smartphone que nous avons eu entre les mains et qui fera prochainement l’objet d’un test poussé.

Alors, tout d’abord, une fois de plus ce nouveau venu chez Crosscall possède une double casquette avec d’un point de vue design, un smartphone au look qui nous ferait presque penser qu’il est dédié à un profil d’utilisateur type Gamer.

Une caméra améliorée.

Ce nouveau venu reprend les traces du TREKKER-X4, un smartphone sorti par Crosscall en 2018 tout en apportant son lot de nouveauté. Ainsi ce nouveau CROSSCALL ACTION-X5 est équipé d’une caméra 48MP en angle normal (80°) et d’une caméra grand-angle de 120 degrés (13MP) à l’arrière, mais aussi à l’avant.

Un téléphone qui est équipé de l’application X-CAM qui permet de filmer en choisissant l’angle souhaité, mais aussi le mode le plus adapté comme les traditionnels SLOWMOTION ou TIMELAPSE ou encore le mode DASHCAM. En outre, le téléphone est équipé d’un système de stabilisation qui permet lors des vidéos de conserver un horizon horizontal.

Autre point fort mis en avant par le constructeur son application X-STORY, une application de montage qui permet de transformer instantanément les vidéos enregistrées.

Les autres atouts du CROSSCALL ACTION-X5 ?

Son aspect robuste avec une coque qui protège des chutes jusqu’à un mètre et son écran 5.45 pouces au format 18 :9. Un écran tactile qui permettra d’interagir avec des doigts mouillés ou des gants. Une fonction à nouveau orientée vers les sportifs ou les fans de glisse. Par ailleurs, le CROSSCALL ACTION-X5 est certifié IP68 de sorte qu’il pourra être plongé dans l’eau.

La batterie embarquée est une batterie de 3850 mAh qui permet une autonomie de 25 heures en mode communication. Le processeur est un processeur Qualcomm 6115 Octa-core qui est accompagné de 4 Go de mémoire.

Connectivité sans fil, X-Link une petite nouveauté.

Niveau connectivité, si le téléphone est équipé de Wi-Fi et de Bluetooth, il n’est pas encore doté de 5G. Il faudra donc encore patienter un peu. En revanche on trouve du Wi-Fi 802.11ac double bande et du Bluetooth 5.0. On notera également la présence du NFC.

Autre technologie sans fil présente, c’et la technologie X-Link développée par Crosscall. Cette technologie permet non seulement de charger sans fil le téléphone (attention, on n’est pas ici dans du Qi), mais en plus la zone dédiée est aussi aimantée. Nous avons d’ailleurs fait un test et avons « accroché » le smartphone sur une fixation de plafond métallique sans que le CROSSCALL ACTION-X5 ne tombe.

Par ailleurs, cette technologie permet également via une sorte de « tag » de venir transférer les données du smartphone sur le « tag » pour ensuite venir les lire sur un autre smartphone Crosscall ou une tablette Crosscall dotée de X-Link.

Prix et Disponibilité.

L’ACTION-X5 est disponible sur le site du constructeur et auprès des revendeurs agréés au prix de 549,90 euros TTC.