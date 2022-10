Sony ZV-1F, un appareil photo pour les vlogueurs.

Avec son nouveau Sony ZV-1F, le constructeur japonais entend proposer un appareil photo numérique qui sera davantage exploité comme caméra pour les vlogueurs ou tout autre utilisateur. Un appareil équipé d’un objectif à focale fixe très grand angle de 20 mm idéal pour les selfies.

Sony fait partie des ténors du marché en matière d’image et de son. La marque excelle tant dans le secteur grand public que dans l’univers de l’audiovisuel professionnel. Cette fois la marque propose un produit qui vient se positionner un peu entre les deux marchés avec des fonctions qui selon elle devraient séduire tous les vlogueurs.

Sony ZV-1F, une caméra portative ou un appareil photo ?

Si au premier abord, le produit fait penser à un APN (appareil photo numérique), il semblerait que le constructeur japonais ait décidé de l’orienté comme une caméra. Un boitier numérique qui ne pèse de 230 grammes et qui est équipé d’un objectif à focale fixe très grand angle de 20 mm.

Cette caméra Vlog intègre également toute une gamme de fonctionnalités comme par exemple le support de l’effet bokeh, en photo comme en vidéo. Elle offre également une fonction que Sony nomme « Effet peau douce », qui adoucit et réduit les rides lors du tournage et offre un ton chair naturel en photo.

Le système est également doté d’une fonction AF sur les yeux de sorte que la mise au point se fasse automatiquement sur les personnes. Le Sony ZV-1F est également doté d’un système de stabilisation d’image en mode Actif (électronique) pour éviter d’avoir des vidéos « tremblante ».

Sony souligne également :

Le Sony ZV-1F intègre également le mode S&Q pour filmer aussi bien en ralenti 5x qu’en time-lapse accéléré 60x, afin d’obtenir l’effet désiré.

Outre les photos et les vidéos, un son de qualité supérieure est indispensable pour un contenu parfait. Le micro directionnel intégré à trois capsules et la bonnette anti-vent assurent un enregistrement clair des voix et un bruit réduit en extérieur, même en plein vent.

Le Sony ZV-1F dispose également d’un retardateur et d’un témoin d’enregistrement. En outre, il est doté d’un écran tactile. Enfin, détail intéressant, ce Sony ZV-1F est doté d’une connexion Wi-Fi de la sorte, il sera possible de transférer ses vidéos ou photos directement sur votre Live via votre smartphone ou vers un cloud.

Prix et Disponibilité.

Le nouveau ZV-1F sera disponible fin octobre 2022 chez les revendeurs pour un prix public recommandé de 650 €.