Mophie snap+ 3-en-1, le chargeur sans fil tout-en-un.

Avec son snap+ 3-en-1, la société Mophie qui s’est spécialisée dans les accessoires pour smartphone et objets connectés et notamment pour les produits Apple.

Mophie fait partie de ces entreprises qui profitent de la notoriété de certains produits pour proposer des accessoires qui parfois peuvent s’avérer plus pratiques ou mieux pensés pour l’utilisateur. La marque qui s’est spécialisée dans les accessoires pour iPhone comme des chargeurs, des coques, des batteries externes étoffent encore un peu plus sa gamme de produits en ce mois d’octobre et nous propose de nouveaux chargeurs sans fil.

Chargeur de voyage 3-en-1 avec Mophie. Mophie annonce la sortie de son tout nouveau Chargeur de voyage 3-en-1. Un chargeur avec un look et un design sympa qui proposent de la charge par induction en toute simplicité et…

Mophie snap+ 3-en-1, le couteau suisse de la charge ?

Avec son Mophie snap+ 3-en-1, l’entreprise réitère ce qu’elle sait faire de mieux, un chargeur sans fil pour tous les possesseurs d’iPhone, d’Apple Watch et d’écouteurs AirPods. Un chargeur qui sera en mesure de recharger tous les appareils simultanément.

Ainsi ce chargeur comprend un support de recharge sans fil pour votre téléphone, un socle de recharge sans fil pour vos écouteurs et deux adaptateurs pour montres qui vous permettent de brancher votre chargeur sur une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch.

Pour ce qui concerne le support pour téléphone, la marque a choisi pour équiper la base du chargeur de l’acier renforcé. La marque confirme ce choix afin de permettre une bonne stabilité et s’assurer que le téléphone ne tombe pas.

Une fixation aimantée compatible pratique.

Par ailleurs, le support de fixation pour le téléphone est compatible MagSafe, et donc il pourra « aimanter » votre téléphone pour que celui reste bien fixer tout en se chargeant. À noter que le téléphone pourra être placé soit en mode portrait ou paysage.

Votre Apple Watch aura droit elle aussi à son support sur lequel il suffira juste de la déposer. De la sorte, elle sera disposée de manière par exemple à ce que vous puissiez voir l’heure ou les notifications arriver si vous déposer le chargeur Mophie snap+ 3-en-1 sur votre bureau.

Enfin, le socle pourra accueillir le boitier de vos écouteurs pour être eux aussi recharger en sans-fil. Bien entendu, le tout exploite la technologie de charge par induction sans fil Qi et même si la marque destine son chargeur aux produits Apple, il pourra aussi être utilisé par n’importe quel autre téléphone doté de Qi ou écouteurs ou montre. À ce propose le chargeur bénéficie d’une alimentation allant jusqu’à 15 W pour les appareils Android ou jusqu’à 7,5 W pour vos appareils Apple.

Prix et Disponibilité.

Le nouveau Mophie snap+ 3-en-1 est commercialisé dès ce mois d’octobre au prix de 134,95 €.