MXC428FEU et MXC528FEU, nouvelle gamme de MFP chez Sharp de photocopieurs d’entreprise.

Avec ces nouveaux MXC428FEU et MXC528FEU, Sharp propose une nouvelle approche de photocopieurs qui se veut encore plus connectée que jamais et facile d’impression au travers d’une solution smartphone.

Si nous basculons de plus en plus vers le numérique, l’impression papier reste encore très présente et surtout dans les entreprises. Fort de ce constat, certains acteurs du secteur comme Sharp continuent à proposer des photocopieurs tout en les rendant de plus en plus connectés pour répondre aux besoins des entreprises et des utilisateurs

MXC428FEU et MXC528FEU, des photocopieurs connectés pour plus de facilité d’impression.

Ces nouveaux modèles MXC428FEU et MXC528FEU proposent une nouvelle solution pour les entreprises hybrides. Si on retrouve les principales fonctions propres à un photocopieur avec par exemple un écran tactile couleur qui permet de gérer les impressions depuis le photocopieur lui-même, les collaborateurs peuvent également compter sur la connectivité sans fil.

De la sorte, il est possible pour l’employer disposant d’un smartphone ou d’une tablette de se connecter et d’utiliser en direct ces MFP Sharp pour réaliser des tâches importantes. Les MXC428FEU et MXC528FEU disposent de la même interface utilisateur simple et moderne que l’ensemble des MFP Sharp. Leur nouvel écran tactile capacitif est désormais multipoint, un atout pratique selon l’entreprise pour profiter de leur fonctionnalité de « Prévisualisation ».

Impression A4 et plusieurs bacs d’impression.

Selon le modèle MXC428FEU et MXC528FEU, le client disposera de plusieurs bacs de stockage pour ranger les feuilles A4. A noter que la partie supérieure propose également un scanner pour digitaliser les documents au format numérique et les envoyer, par exemple, directement par mail. Les deux photocopieurs disposent également de fonctionnalités en mode Cloud. Pour ce qui est de l’impression, Sharp annonce une vitesse de 50 ppm. Ils sont également dotés de la technologie TPM qui stocke les clés de chiffrement des disques durs sur un matériel distinct de celui où sont stockées les données.

Prix et Disponibilité.

Aucun prix concernant les deux modèles ne nous a été communiqué.