Test : Shure Aonic 50, le haut de gamme à portée d’oreilles.

Shure nous présente aujourd’hui son tout nouveau casque audio sans fil. Marque connue et reconnue par les mélomanes et les musiciens, un petit peu moins du grand public et c’est pourquoi nous allons la découvrir ensemble.



Préambule.

A ce propos, Shure est une entreprise américaine créée en 1925, non ils ne fabriquent pas des casques sans fil depuis cette époque mais ils sont principalement spécialisés dans la fabrication de microphones et de matériel audio électronique de haute qualité. Tout d’abord en débutant avec des kits de composants radio, ensuite ils ont au fur et à mesure des époques réussi à se diversifier en proposant des microphones pour les studios d’enregistrement et en innovant leurs composant au fil des années avec les évolutions technologiques pour enfin arriver, entre autres, à l’objet de notre test du jour !

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Réduction de bruit active paramétrable.

La batterie offre jusqu’à 20 heures d’autonomie.

Technologie sans fil Bluetooth® 5 pour une stabilité accrue et une portée allant jusqu’à 10 mètres. Appairage aux téléphones, tablettes et ordinateurs portables.

Amplificateur de casque haut de gamme et support de plusieurs codecs, notamment Qualcomm® aptX™, aptX™ HD, aptX™ Low Latency audio, Sony LDAC, AAC et SBC.

Une entrée audio analogique jack 3,5mm.

Prise USB-C est utilisée pour la recharge ou le lecture directe de fichiers audio en haute résolution.

Garantie 2 ans.

Disponible en deux couleurs (noir ou marron).

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Casque sans fil AONIC 50.

Un étui de transport protecteur.

Un câble mini-jack.

Un câble de chargement USB-C.

Notice.