Epos ADAPT 200, la nouvelle gamme de Micro-casque EPOS.

Avec son Epos ADAPT 200, la marque annonce une nouvelle gamme de casque sans fil avec micro dédié à tous ceux qui font du télétravail et qui sont amené à passer des appels ou faire de la conférence call. Cette gamme rafraichie la série ADAPT 360 et ADAPT 660 que le constructeur avait dévoilé il y a un an.

Alors, pour ceux qui l’ignore, sachez que la marque EPOS est la marque fille haut de gamme pour ne pas dire Premium de Sennheiser. Une marque qui s’oriente forcément dans le segment des casques audio mais qui cible deux catégories.

La première c’est celle du gaming. La seconde c’est celle dans laquelle se retrouve l’ADAPT 200, celle des casques audio destinés aux entreprises.

Epos ADAPT 200 series, la qualité audio et le confort en plus.

Avec cette nouvelle gamme, la marque renoue avec les employés en quête de solution audio pour leur conférence via Microsoft Teams, Zoom, Discord ou autre. ET en ce moment avec le télétravail, il y a lieu de bien s’équiper et d’avoir un bon casque.

Cette nouvelle gamme se compose de quatre modèles. Deux micros caques dotés d’un seul écouteur (ADAPT 230 et ADAPT 231) et deux autres dotés de deux écouteurs, les Epos ADAPT 261 et ADAPT 260.

Dans les deux cas, la différence se situe entre le récepteur USB-B ou USB-C. A noter qui si le casque peut communiquer au travers d’un adaptateur USB, il peut le faire également via Bluetooth.

Fabrication pensée pour les travailleurs.

Ainsi, la société assure avoir pris une attention toute particulière pour répondre aux exigences des travailleurs flexibles et hybride. Ainsi, un des maitres mots est « polyvalence ». Pour ce faire, la marque propose une compatibilité avec différents logiciels de téléconférence comme Microsoft Teams et reçoit à ce propos la certification Microsoft.

En outre, EPOS annonce avoir encore amélioré son micro antibruit qui élimine les bruits de fond indésirables et améliore l’expérience de conversation grâce à la technologie EPOS Voice.

Prix et disponibilité.

Cette nouvelle série proposée à un prix allant de 149€ à 159€ selon le modèle. Les produits sont d’ores et déjà disponibles sur le site de la marque ou via ses revendeurs.