Zenfone 9, le nouveau smartphone d’Asus.

Le géant asiatique lève le voile sur le Zenfone 9. Son nouveau smartphone haut de gamme embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Alors que pour bon nombre d’entre nous cette période est la période de vacances, farniente, plages, bronzage, pour les marques de smartphone fin juillet début aout est devenu la période des sorties des smarpthones. Samsung é dévoilé son Galaxy xCover Pro6 il y a peu, et son Unpack le 10 aout, Oneplus avec son OnPlus 10T 5G d’ici quelques jours… C’est donc sans doute « en toute logique » qu’Asus vient de dévoiler son tout nouveau haut de gamme.

Zenfone 9, que du bon ?

Évidemment qui dit haut de gamme dit forcément composants de qualité et haut de gamme également. Et pour y arriver, Asus a décidé d’intégrer pour son nouveau Zenfone 9 un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie de 4300mAh et un écran AMOLED 120 Hz d’une taille de 5,9 pouces. Le téléphone reçoit également une certification IP68 qui lui assure une protection contre la poussière et l’eau. Pour ce qui est de la mémoire embarquée dans le téléphone mobile, Asus a opté pour des configurations allant jusqu’à 16 Go de mémoire vive et jusqu’à 256 Go de mémoire de stockage.

Sony pour un appareil photo de qualité.

Asus annonce avoir choisi pour la partie photo de l’appareil Sony comme partenaire de choix. Et son choix s’est porté sur son appareil photo principal pour un capteur IMX 766 de 50MP avec stabilisateur Gimbal hybride 6 axes, dernier EIS et autofocus ultra-rapide pour des images parfaitement nettes et sans tremblement. Capteur accompagné par une caméra grand-angle de 12 MP IMX 363. Pour la partie avant du téléphone pour les fans de selfie, une caméra frontale à poinçon de 12 MP IMX 663.

Pour ce qui est de la connectivité du téléphone, le Zenfone 9 embarque de la 5G, mais aussi du Wi-Fi 6E, la norme la plus récente et la plus rapide du Wi-Fi tout en restant compatible avec les normes 802.11 a/b/g/n/ac. On notera également la présence du Bluetooth 5.2 avec le support des protocoles A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC. Le NFC est lui aussi présent.

Prix et Disponibilité.

Le Zenfone 9 se décline en plusieurs versions:

Un modèle Zenfone 9 équipé de 16Go RAM / 256Go stockage, vendu au prix public indicatif de 899€ TTC. Ce modèle est uniquement disponible en coloris Midnight Black, et sera accessible à la vente à partir de la mi-août

.• Un modèle Zenfone 9 équipé de 8Go RAM / 256Go stockage, vendu au prix public indicatif de 849€ TTC. Ce modèle est disponible en coloris Midnight black et Moonlight White, et sera accessible à la vente à partir de la mi-août.