Zenfone 8 aura droit à Android 12 pour décembre.

Bonne nouvelle pour les propriétaires de Zenfone 8. De fait, Asus vient de dévoiler son calendrier de mise à jour de ses smartphones concernant la mise à jour vers Android 12. Une manière aussi pour la marque de booster ses ventes ?

Le marché du smartphone est dominé depuis une bonne décennie par Google et plus particulièrement par son système d’une bonne décennie par Google et plus particulièrement par son système d’exploitation Android.

Un système d’exploitation qui n’a de cesse d’évoluer et d’apporter son lot de nouveautés de résolution de bugs… Dès lors, quand une nouvelle édition arrive sur le marché du téléphone portable, c’est toujours un évènement.

Android 12 arrive sur le Zenfone et surtout sur le Zenfone 8.

Il y a quelques jours donc, Asus a dévoilé son calendrier de mise à jour pour ses smartphones qui auront droit à Android 12.

ASUS a annoncé que la dernière mise à jour Android 12 serait disponible pour la gamme Zenfone 8 encore cette année. Ce modèle recevra cette mise à jour dès décembre 2021. Pour les autres modèles de la marque, il faudra attendre 2022.

En effet, les séries ROG Phone 5 et 5s bénéficieront-elles d’Android 12 dès le premier trimestre 2022.

« Les mises à jour des séries Zenfone 7 et ROG Phone 3 devraient survenir au premier semestre 2022 »

Confirme la marque.

« Cette mise à jour comprendra les principaux changements fonctionnels présentés dans la version officielle d’Android 12, tandis que les fonctionnalités appréciées de gestion de la batterie et des performances d’ASUS seront maintenues. Pour les modèles Zenfone, la mise à jour apportera également des modifications spécifiques à ZenUI, destinées à faciliter la navigation, simplifier les panneaux de contrôle, accroître la visibilité pour un meilleur contrôle et davantage d’options de personnalisation ».

Par ailleurs, le constructeur vient d’annoncer qu’il avait fait appel à des utilisateurs du Zenfone 8 pour participer au programme de bêta-test d’Android 12.

Comme pour la plupart des smartphones et ceux d’Asus n’échapperont pas à la règle, les utilisateurs recevront une notification de type « push » signalant qu’une nouvelle mise à jour est disponible.

Prix et Disponibilité.

Pour les plus impatients, vous pouvez toujours vous rendre dans les paramètres du smartphone section mise à jour et faire une analyse manuelle pour voir si la mise à jour n’est pas disponible. La mise à jour est bien évidemment gratuite.