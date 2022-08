Gamescom Cologne, la grand-messe du gaming aura bien lieu fin aout !

Bonne nouvelle pour tous les gamers d’Europe, la Gamescom aura bien lieu dans les locaux du « Messe » de Cologne. Après une période un peu bousculée par le Covid, le salon du jeu vidéo ouvrira bien ses portes du 23 aout au 28 aout en Allemagne.

Ces deux dernières années, le Covid a quelque peu plombé l’ambiance sur la planète et aussi pour les salons. En effet, de nombreux salons ont été fermés ou ouverts partiellement avec d’énormes contraintes. Les chiffres étant à la baisse, les salons peuvent de nouveau ouvrir leur porte. Ainsi, les organisateurs du Gamescom, le salon des gamers en Allemagne ont annoncé que le salon ouvrira bien ses portes du 23 aout au 28 aout en Allemagne.

Un salon où les acteurs du marché ont répondu présents !

En effet, pour cette reprise pour la Gamescom 2022, les organisateurs nous annoncent qu’ils avaient déjà fin juillet plus de 550 entreprises enregistrées. Des entreprises du monde entier avec pas moins de 70% d’entreprises étrangères et 27 pavillons nationaux.

Des acteurs de tous les domaines que ce soit dans le monde de l’édition du jeu vidéo comme KRAFTON, Level Infinite (Tencent) et HoYoverse mais aussi des marques qui proposent des produits du hardware.

Oliver Frese, directeur de l’exploitation de Koelnmesse confirme :

« La gamescom et la communauté des joueurs sont très diverses. Des exposants, des programmes de divertissement et des créateurs représentés à la gamescom, l’événement d’août a quelque chose pour tout le monde. En particulier avec les créateurs, je suis ravi de voir que notre offre en constante expansion a été si bien accueillie. C’est une histoire de croissance et de succès partagés depuis la première année et en tant qu’organisateurs, nous faisons tout notre possible pour que cela continue pendant longtemps ».

Gamescom Event Arena : quatre jours avec un programme d’animations varié.

Les organisateurs annoncent que le Hall 6 sera ouvert pendant quatre jours pour les fans qui pourront aller et venir sans billet supplémentaire et vivre à leur guise les différents événements. Avec notamment le samedi et le dimanche des tournois d’esports mobiles Snapdragon Pro Series organisés par ESL Gaming et Qualcomm.

Pour plus d’informations sur la Gamescom, rendez-vous sur leur site.