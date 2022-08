Collection Aurora chez Logitech G.

La marque annonce sa nouvelle gamme « Collection Aurora » pour ses périphériques dédiés au gaming que sont les casques gaming sans-fil G735, claviers de jeu mécanique G715 et G713, souris de jeu sans-fil G705.

Logitech G pour ceux qui ne le savent pas est la division gaming du très célèbre fabricant d’accessoires et périphériques pour ordinateur. La marque qui a su très tôt séduire son public et se faire une bonne réputation dans le domaine s’est intéressée depuis quelque temps maintenant au marché du gaming au point de dénommer toute sa gamme dédiée au jeu vidéo d’un « G ».

Collection Aurora, de la couleur avant tout.

Cette nouvelle collection est disponible pour plus d’une dizaine de produits de la marque. Et notamment pour des produits comme le casque G735 sans fil, le clavier G715 sans fil, le clavier G713, et la souris G705 sans fil.

La marque nous en dit plus concernant cette nouvelle collection :

« Cette collection répond aux attentes et aux besoins des joueuses, tout en attirant tous les joueurs en recherche de design attrayant et d’expérience personnalisée. La collection Aurora se distingue par la direction artistique de son design tout en laissant libre cours à la personnalisation des produits grâce à des accessoires et des options de coloris. Aurora s’appuie également sur des technologies de pointe, développées par Logitech G, telles que LIGHTSPEED ou Blue VO!CE. Cela donne une collection d’équipements invitant les gamers à s’exprimer tels qu’ils sont, tout en répondant à leurs attentes en termes de performances. »

Une collection qui est née et qui s’est basée sur les commentaires des joueuses de toute la communauté et qui a vu au sein de son équipe, une majorité de femmes qui étaient en chargent du design, de l’ingénierie et du marketing chez le constructeur.

Ainsi, le résultat de ces nouveaux produits est clairement orienté féminin, fini les produits noirs, avec des angles bien tranchants et un look de guerrier. Cette nouvelle collection laisse la place à des produits avec des couleurs plus pastel, un design plus arrondi. En outre les produits peuvent accueillir des accessoires comme Pink Dawn et Green Flash qui viendront personnaliser les produits selon les envies de sa propriétaire.

Prix et Disponibilité.

Tous les produits de la collection sont disponibles sur le site de la marque et chez les détaillants internationaux. Le prix de vente conseillé du Logitech G735 est de 229 €. Les claviers de jeu Logitech G715 et Logitech G713 TKL ont un prix de vente conseillé de 199 € et 169 €, respectivement. L’édition spéciale du microphone USB Blue Yeti pour la collection Aurora a un prix de détail suggéré de 139 €. Le Logitech G705 a un prix de vente conseillé de 99 €.