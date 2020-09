Asus lance son routeur gaming ROG Rapture GT-AXE11000.

L’un des leaders sur le marché du réseau, ASUS profite de son lancement des produits ROG à l’occasion de l’IFA pour nous sortir un nouveau routeur Wi-Fi orienté gaming ! Un routeur WiFi 6, tribande, WiFi 6E 802.11ax.

Autant dire qu’Asus s’est lâché avec ce nouveau venu qui entre en scène dans la gamme des routeurs WiFi dédié au gaming. Un monde très fermé où l’on retrouve deux autres poids lourds du marché, à savoir TP-Link et Netgear.

Alors, oui les routeurs gaming bien costaud sont à la fête. Et Asus propose un nouveau modèle qui viendra compléter sa gamme de produits pour gamer qui comme dénomination « ROG ».

Un routeur au top que ce ROG Rapture GT-AXE11000 ?

On peut le dire, la marque a su mettre tout ce qu’il fallait dans ce routeur Wi-Fi avec non seulement une solution tri bande au niveau du Wi-Fi et du WiFi 6 capable d’atteindre une vitesse cumulée allant jusqu’à 11 000 Mb/s.

Par ailleurs, le routeur est équipé de deux ports WAN qui sont en mesure de supporter l’agrégation WAN offrant un débit de 2Gbps.

Par ailleurs, pour ce qui est du Wi-Fi, Asus a intégré une solution WIFI 4×4 garantissant un débit élevé capable d’atteindre des vitesses supérieures à 1Gbps. De plus, le routeur est doté de 8 antennes amplifiées amovibles.

Par ailleurs, pour supporter le nombre de machines connectées, il faut un bon processeur. Ainsi, le routeur ROG Rapture GT-AXE11000 intègre un processeur quatre cœurs 1,8 GHz 64-bit . Mais aussi, 1 Go de RAM.

Asus définit son nouveau routeur comme la solution ultime en matière de trafic sans fil pour les gamers. Mais, pas seulement. En effet, grâce à ses débits élevés, le ROG Rapture GT-AXE11000 pourra aussi diffuser du contenu 4K et 8K. Et ce, partout dans la maison.

Une chose est certaine, ce routeur d’Asus relance la course aux performances dans le segment des bons gros routeurs Wi-Fi domestique.

Prix et disponibilité.

Pour les plus pressés, il faudra encore attendre un peu. En effet, la marque n’a pas encore dévoilé le prix de ce routeur. Ni sa date de disponibilité à l’achat.