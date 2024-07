Découvrez les Xiaomi OpenWear : Une Révolution dans le Confort Audio

L’arrivée des Xiaomi OpenWear marque une avancée notable dans le domaine des écouteurs intraauriculaires, offrant une alternative confortable aux utilisateurs.

Xiaomi, le géant chinois de la technologie, continue d’innover avec des produits diversifiés qui répondent aux besoins variés des consommateurs.

Design Innovant et Confort Optimal

Les nouveaux Xiaomi OpenWear se distinguent par un design ouvert, inspiré de modèles comme les Shokz OpenFit et Sony LinkBuds. Ces écouteurs, pesant 9,6 grammes, sont conçus pour s’accrocher aux oreilles avec un support stable, éliminant la sensation de pression souvent associée aux écouteurs traditionnels. Le design à oreille ouverte permet aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement tout en profitant d’une qualité sonore supérieure.

Spécifications Techniques Avancées

Les Xiaomi OpenWear intègrent des drivers de 17 x 12 mm avec des membranes de haute qualité, garantissant un son haute définition jusqu’à 96 kHz. Le codec audio avancé et la certification audio Hi-Res attestent de la qualité sonore supérieure. Pour minimiser les fuites sonores, un système anti-perte indépendant a été intégré. Ces écouteurs sont dotés d’un double micro pour des appels en mode mains libres et offrent une autonomie de 7,5 heures par charge, extensible à 38,5 heures avec l’étui de recharge. La certification IP54 assure leur résistance aux éclaboussures et à la sueur.

Une Expérience d’Écoute Naturelle

Le design ouvert des Xiaomi OpenWear offre une expérience d’écoute plus naturelle, réduisant l’affaticamento uditivo et permettant une meilleure interaction avec l’environnement. Cette caractéristique est particulièrement bénéfique pour les activités extérieures et sportives.

Disponibilité et Prix

Le prix officiel des Xiaomi OpenWear pour l’Europe n’a pas encore été annoncé, mais il est estimé qu’ils seront disponibles dans une fourchette de 100 à 150 euros. La date de sortie en Europe reste à confirmer, mais de plus amples détails devraient être communiqués prochainement.

Récapitulatif Technique