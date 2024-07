OmniStudio X : Le nouveau tout-en-un de HP qui redéfinit la performance et le design

OmniStudio X, Performances et IA

L’OmniStudio X est équipé de composants de haute performance, notamment un processeur Intel® Core™ Ultra 7 et un GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 en option. Ces éléments sont conçus pour accélérer les applications d’IA, rendant cet ordinateur adapté aux tâches intensives comme l’édition de photos et de vidéos. Un NPU (Neural Processing Unit) est également présent pour optimiser les flux de travail liés à l’intelligence artificielle.

Expérience immersive

Le modèle 31,5 pouces de l’OmniStudio X offre une qualité visuelle et sonore avec son écran 4K et son appareil photo de 5 MP. Il est équipé du système de son Poly Studio et de la technologie sonore adaptive. Ce modèle a reçu la certification IMAX Enhanced, assurant une immersion tant pour le travail que pour le divertissement. Les fonctionnalités d’IA incluent des rappels de temps d’écran, des alertes de distance et la détection de présence.

Engagement écologique

HP intègre des pratiques durables dans la conception de l’OmniStudio X. Cet ordinateur est fabriqué à partir de 25 % de métaux recyclés et 35 % de plastiques recyclés après consommation. Il est certifié EPEAT® Gold avec Climate+ et ENERGY STAR®, illustrant les efforts de la marque pour réduire son empreinte écologique.

Prix et Disponibilité.

Les ordinateurs de bureau tout-en-un HP OmniStudio X 27 pouces et 31,5 pouces devraient être disponibles fin septembre sur HP.com à un prix de départ de 1499€.

Récapitulatif technique