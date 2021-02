Evo, la fraiseuse connectée de Mekanika. 2FEVRIER.

Avec Evo, Mekanika société belge spécialisée dans les fraiseuses professionnelles propose une nouvelle fraiseuse connectée et compacte qui pourra servir à la fois aux amateurs et aux professionnels.

Dans le monde des nouvelles technologies, il y a parfois quelques produits qui émergent et qui pourraient bien devenir des périphériques qui apportent un plus aux gens. Cela est le cas avec les imprimantes 3D qui permettent désormais à tout un chacun de se faire ses propres pièces en plastique sans devoir faire appel à un professionnel.

Evo, la fraiseuse qui se prend pour une imprimante 3D grand public ?

Les responsables de cette entreprise belge semblent en effet vouloir aller plus loin en proposant une fraiseuse « portable » connectée, dotée de Wi-Fi. Celle-ci est proposée sous la forme d’un produit « prêt à l’emploi » qui pourra servir à la fois aux artisans débutants ou confirmés qu’aux amateurs.

Evo de Mekanika fonctionne en effet comme une imprimante 3D à l’exception près qu’il s’agit ici d’une fraiseuse. Ainsi, avec Evo, il vous sera possible de dessiner des pièces en 3D pour ensuite venir en faire les découpes avec la fraiseuse.

Détail intéressant, cette fraiseuse peut être utilisée pour tout type de matière. Qu’il s’agisse de bois, de métal ou tout autre matériau. La seule contrainte sera de remplacer la fraise pour choisir la fraise adéquate à votre usage.

Connectée pour plus de possibilités.

Grâce au Wi-Fi comme pour une imprimante classique, il sera possible de lancer l’impression, euh disons plutôt la découpe, pour que la fraiseuse effectue la découpe de la pièce. Grâce à cette fonction, vous êtes sûr d’avoir une découpe de pièce parfaite.

« Evo est en effet connectée au WiFi et on peut transférer dessus nos fichiers 3D réalisés sur un autre ordinateur. Ces fichiers sont ensuite convertis et on peut commencer à les transformer en objet réel…. » nous confirme la marque.

Evo de Mekanika, prix et disponibilité.

La marque maintient le suspense quant au prix de la machine. Celui-ci sera dévoilé lors du lancement de la levée de fonds qui se fera sur le site Kickstarter. Une campagne qui se déroulera du 2 février 2021 au 3 mars 2021.