Le Surface Laptop Go 3 : le dernier poids plume de Microsoft.

Microsoft vient de dévoiler le Surface Laptop Go 3, la toute dernière version de son PC ultraportable à petit prix. Avec un poids de seulement 1,11 kg. Avec ce nouveau venu, la marque affirme sa présence sur le marché des ultraportables.

Cette semaine c’était la rentrée chez Microsoft. L’occasion pour la marque de dévoiler toute une série de nouveautés et pas seulement liées à son système d’exploitation ou ses solutions logicielles. De fait, la marque a dévoilé ses nouveaux produits en matière d’ordinateur portable.

Le Surface Laptop Go 3 : Un Ordinateur portable Léger Et Puissant ?

Le Surface Laptop Go 3 de Microsoft est un ordinateur portable léger et puissant qui ne pèse que 1,11 kg. Avec un écran tactile PixelSense de 12,4 pouces, un processeur Intel Core i5 de 11e génération, une mémoire vive de 8 Go et un stockage SSD de 256 Go, le Surface Laptop Go 3 offre des performances impressionnantes pour un appareil compact et est prédestiné à être le compagnon de voyage idéal pour tous les utilisateurs nomades qui ont besoin de pouvoir travailler dans le train, dans l’avion et qui ne veulent pas s’encombrer d’une brique dans le sac à dos.

On notera également la présence d’une puce graphique IntelFootnote® IrisFootnote® Xe et un format LPDDR5 pour la mémoire vive

L’écran PixelSense de 12,4 pouces est au format d’image 3:2 avec en prime une dalle IPS qui supporte une résolution de 1536 × 1024 pixels (148 PPP). A noter que l’écran est tactile et propose une fonction tactile multipoint à 10 points avec un Verre CorningFootnote® Glass 3.

A relire : Microsoft Surface Trio, trois écrans sinon rien ! Faut-il s’attendre à voir surgir le Microsoft Surface Trio ? C’est en tout cas ce que pourrait laisser supposer un brevet déposé par le géant de chez Redmond. Alors le Microsoft Surface…

Connectique et Connexions variées.

Le Surface Laptop Go 3 dispose d’un port USB-C, d’un port USB-A, d’une prise jack 3,5 mm et d’un port Surface Connect pour la recharge. Des ports placés de part et d’autre de l’ordinateur portable pour plus de confort.

Pour ce qui est de la connectivité à internet sans fil, le Surface Laptop Go 3 prend également en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 pour une connectivité sans fil ultrarapide. Même si on regrettera l’absence du WiFi 6E qui aurait été selon nous un plus pour cette machine.

Pour ce qui est du châssis de ce nouveau Surface Laptop Go 3, Microsoft a opté pour un châssis en aluminium anodisé avec un style minimaliste. Le but, avoir du style et s’intégrer parfaitement à votre espace de travail. Notons au passage qu’il est disponible quatre coloris : Bleu Glacier, Vert Sauge, Sable et Platine.

Prix et Disponibilité.

Le nouveau Surface Laptop Go 3 sera disponible dès le 3 octobre 2023. La configuration de base avec un processeur Intel i5 démarre à 899€ allant jusqu’à 1149€ pour la version 16 Go de mémoire.