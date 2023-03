Vivo X90 Pro, il débarque chez nous.

Vivo vient d’officialiser la sortie du Vivo X90 Pro, son smartphone haut de gamme. Un smartphone qui propose de la 5G et surtout un capteur photo de 1 pouce signé ZEISS. Ce nouveau venu tentera de faire de l’ombre aux ténors du marché.

Vivo ne cesse de prendre de l’importance et de la notoriété auprès du public chez nous en Europe. Si on connaissait la marque pour ses smartphones entrée et milieu de gamme, depuis quelque temps la marque monte en puissance pour proposer des smartphones haut de gamme. C’est le cas de ce dernier.

A relire : Le Vivo Y35 renouvelle la gamme Y du constructeur chinois. Avec ce Vivo Y35, le constructeur de smartphone asiatique renouvelle pour le plus grand bonheur de ses clients sa gamme Y en proposant de nouveaux smartphones milieux de gamme à des prix…

Vivo X90 Pro, tout d’un grand ?

En tout cas c’est la volonté de Vivo avec son tout nouveau haut de gamme. Un smartphone qui veut faire concurrence à des smartphones haut de gamme comme le Samsung Galaxy S23 Ultra, l’Oppo Find X5 Pro et autre Xiaomi 13 Pro.

Et pour y arriver, Vivo a intégré à ce nouveau Vivo X90 Pro, un processeur MediaTek Dimensity 9200 allié à la puce V2 développée sur-mesure. Pour ce qui est de la mémoire, la marque propose des variantes avec tout de même une configuration de 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage. L’écran proposé est un écran 6.78 pouces AMOLED offrant une résolution de 1260 x 2800 pixels à taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Connectivité sans fil complète.

Pour ce qui des technologies sans fil on retrouve donc de la 5G, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 (support A2DP, LE, aptX HD), du NFC et de la charge via induction à 50 Watt. Notons au passage que le Vivo X90 Pro propose également le « reverse charging » qui permet de recharger un autre smartphone sans fil.

Mais avant tout de la performance photo !

C’est en tout cas ce qui est mis en avant par la marque qui nous confie :

« Nous sommes ravis de lancer en France le Vivo X90 Pro, notre dernier smartphone haut de gamme pour l’imagerie, et ainsi tenir notre promesse en permettant aux utilisateurs de capturer la photo parfaite. En tant que troisième génération de smartphones à arriver en Europe dans le cadre du partenariat pour l’imagerie entre Vivo et ZEISS, le X90 Pro apporte des avancées significatives en matière de qualité d’image capturée. Nous sommes convaincus qu’il recevra un accueil tout aussi chaleureux de la part des utilisateurs européens que son prédécesseur, qui avait été désigné comme le meilleur smartphone Android du marché par plusieurs médias clefs ».

Il est vrai que pour le coup, le téléphone embarque un système à triples caméras est un objectif ZEISS avec un capteur IMX989 de 50 mégapixels de 1 pouce. Présent également un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur large de 50 millimètres. Le tout estampillé de lentilles ZEISS. Le

revêtement ZEISS T* est la finition ajoutée au système à trois caméras. Il réduit considérablement la réflectivité, ce qui permet d’obtenir des images avec un minimum de lumière parasite et d’effets fantômes.

Tous ces capteurs sont assistés d’une solution logiciel qui apporte elle aussi des fonctions comme le mode ZEISS miniature, qui recrée des effets en tilt-shift. Mais aussi le mode Nuit IA, ainsi que d’une technologie de stabilisation optique de l’image (OIS).

Prix et Disponibilité.

Le Vivo X90 Pro est disponible en France avec une configuration de 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage, dans l’intemporel coloris Noir légendaire, complété par une surface arrière en cuir végan durable. Le prix public conseillé pour le Vivo X90 Pro est de 1199€.